Директор ЦРУ прилетел в Москву.

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И уже по всей стране ревут конспирологи, тарологи и просто профессиональные параноики: "Ретклифф приехал, чтобы ПРЕДУПРЕДИТЬ Путина!"

Звучит так грозно, что аж слезы от смеха наворачиваются.

Америка при Трампе – это уже не та страна, которая может кого-то предупреждать. Это страна, которая сама ползает и просит.

Помните Анкоридж? Когда "самая крутая армия мира" расстелила красный ковер, а военные США (те самые, которых в Голливуде показывают как суперменов) стояли по стойке "смирно", пока путин с улыбкой маньяка-садиста входил в зал. Это был не саммит. Это был сеанс глубокого политического провала.

За два года Трампа послали все, у кого осталось хоть капелька достоинства.

Иран – бедный, заклейменный, обложенный санкциями полвека, который американцы уже почти полностью разбомбили своими "непобедимыми" арсеналами – и что? Опустошил склады США быстрее, чем свои. И спокойно послал "великого переговорщика" на три буквы.

А москва смотрит на это и тихо хихикает. Потому что она все еще в лучшей форме, чем Иран. И точно не в том состоянии, чтобы ее предупреждали куколки в дорогих костюмах.

Предупредить – это когда ты реально можешь причинить боль.

А чем Америка сейчас может напугать россию? Новыми санкциями?

Теми, которые будут придумывать сыновья Трампа, его нефтяные друзья и прочие дельцы, десятилетиями пившие шампанское с российскими олигархами?

Или, может, самым мощным в мире НАТО? Тем самым НАТО, которое уже перехватывало российские ракеты и шахиды на своей территории, а в ответ выжимало из себя лишь очередную глубокую озабоченность. Ретклифф летел не для того, чтобы предупредить.

Он летел умолять.

"Только не объявляйте всеобщую мобилизацию… только не трогайте страны НАТО, мы же можем договориться…" Точно так же Бернс приезжал перед 24 февраля. Поныл, пообещал, уехал. Москва ответила кратко и по-деловому: "Услышали. Идите на х*й". И начала резню.

Мир сейчас управляется людьми без хребта. Трусами, которые путают дипломатию с подлизыванием.

Продажными лицемерами, для которых "мир" – это когда можно продолжать зарабатывать на крови.

Они уже давно продали все, что можно было продать. Честь. Слово. Будущее своих детей.

Оставили лишь одно право – ползать и торговаться, пока кто-то другой умирает за них. И этот "кто-то" – ребята из ВСУ.

Единственные, кто удерживает этот мир от полного зверства. Не потому, что им так хочется. А потому, что больше некому.