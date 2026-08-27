1. Президент Украины на брифинге с участием президента Эстонии сформулировал то, чего настолько четко не говорил ранее.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Пряма мова:

"Якщо чесно – якщо Україна буде в НАТО, то це вигідно для всіх країн.

Я думаю, і [тих,] які вже в НАТО.

Тому що менше ризиків у інших країн, що Росія буде починати агресію проти інших країн НАТО, тому що в НАТО є країна з сильною армією. І для Росії це небезпечно.

А поки ми не в НАТО, ми – не в НАТО".

До речі, неповторний Павло Казарін пропонує умовно уявити, ніби

"машина часу переносить вас у літо 2016-го. І ви <…> можете розповісти знайомим, хто стане наступним президентом країни. Можете навіть увімкнути телевізор і показати їм майбутнього главу держави. Після цього ваші друзі <…> викличуть вам швидку".

І далі – якраз щодо НАТО:

"Колись ми мріяли про членство в цій організації. А за останні чотири роки наша країна змогла знищити радянський танковий кулак, створений для кидка до Ла-Маншу. У ситуації, коли від Європи готова відвернутися найсильніша армія планети, єдине, на що їй лишається сподіватися, – це найсильніша армія континенту. Тобто наша".

Як тут не згадати, що, за словами Залужного, перешкодою для вступу України в НАТО є те, що неможливо з тим рівнем розвитку, який є в ЗСУ, приєднуватись до організації, діючої згідно з доктринами Другої світової війни.

Нагадаю також, що Кіт Келлог, який знову, схоже, в фаворі в Трампа (той з ним не тільки радиться, але й розповідає йому власні ідеї), нещодавно зауважив:

"НАТО перетворюється на боягузів. Можливо, нам потрібне нове НАТО, нова оборонна система".

І додав, ЩО САМЕ треба Сполученим Штатам:

"Переосмислити наявні оборонні альянси, можливо, створити один з Японією та Австралією, а також з деякими з тих європейських країн, які готові вступити у війну, – це, приміром, оновлена Німеччина чи Польща. Навіть УКРАЇНА, яка також довела свою ефективність як удалий союзник".

2. Додатково – про "часткове перемир’я" від Путіна (з його перемовин із керівником ЦРУ).

Україна припиняє удари:

по РФ на відстань понад 200 км від лінії бойового зіткнення по військових цілях;

по об’єктах цивільної інфраструктури РФ;

по Криму [тобто він вже розглядається ОКРЕМО від Росії!] та логістичній інфраструктурі, яка забезпечує півострів;

по нафтопереробних заводах та загалом по енергетичній інфраструктурі РФ.

У разі виконання цих умов Путін готовий віддати наказ про припинення ударів по портовій та енергетичній інфраструктурі України.