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5 декабря • обновлено в 21:05
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В Одессе достали первый труп из сгоревшего колледжа: видео 18+

16.8т
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Из Одесского колледжа, который сгорел 4 декабря, достали первый труп.

Как сообщила пресс-служба ГУ НП Одесской области, это тело взрослой женщины.

"Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Сейчас полицейские устанавливают ее личность", – сказано в сообщении.

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Махал Махалыч 01.12.2019 20:57 Вой расейского быдла всем слышен? Этот скот приполз сюда - но не на расейские сайты. На паРРаше есть про что писать - сегодня сдохло штук 20 расейских подонков - и пару кацaпских личинок - автобус с этим скотом разбился упав с моста. Но! Эта падаль вся воняет здесь! Эти негодяи расейские не путЕну по лбу стучат с требованием навести порядок на дорогах, в автобусных парках, в правилах вождения - и все это на росее. Нет - негодяи здесь визжат! Вопрос. Кому этот росейский скот мышибратья? Может быть кто то себя отождествляет с этими выродками в качестве одиннарота? Нравится такое быдлo росейское? Там все такие. Других, "не таких" расеян не бывает в принципе! Это подонки, мародеры и убийцы! Рюзге скот - генетический мусор, патологические негодяи - паразитирующие на наше планете. Расеяны не должны жить. Их просто необходимо уничтожить всех - только так Украина получит шанс в будущем! Только без этих тварей - а какие они - читайте и смотрите сами!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Уверен, что среди жертв есть ypодственники Махалыча=Касапыча=Махова и прочих свидомых вы6лядков, что верещали 2 мая. И это только начало их странствий. Сами виноваты.
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Mokrov Vadim
Mokrov Vadim
Обоз, а можно было не лепить Новогоднюю рекламму в новостях посвящённых трагедии? Или бабло в первую очередь?
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