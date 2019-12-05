В Одессе достали первый труп из сгоревшего колледжа: видео 18+

Из Одесского колледжа, который сгорел 4 декабря, достали первый труп.

Как сообщила пресс-служба ГУ НП Одесской области, это тело взрослой женщины.

"Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Сейчас полицейские устанавливают ее личность", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.

OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.

Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Единственной опознанной жертвой остается 17-летняя студентка, которую уже узнали родители. В соцсетях сообщили, что это Ксюша Бабенко.