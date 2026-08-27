В Украине появится новый мобильный оператор: что готовят для абонентов

На украинском рынке мобильной связи готовится запуск нового игрока — U Mobile, который будет работать по модели виртуального оператора (MVNO). Проект станет подразделением "Укртелекома".

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Об этом сообщили в телеком-сообществе MZU, тогда как в самом "Укртелекоме" пока воздерживаются от официальных заявлений. Впрочем, подтверждением слухов служат заявки на регистрацию торговых марок U Mobile, UT Mobile и нескольких вариантов названия "Симка".

Что известно о новом бренде

U Mobile не будет иметь собственной мобильной сети – модель MVNO основана на использовании уже существующей инфраструктуры. Аналогичным образом сейчас работает Lycamobile, функционирующая на базе сети "ТриМоб".

Главной идеей запуска является модель FMC (Fixed Mobile Convergence) – объединение оптического домашнего интернета GPON и мобильной связи в единый тарифный продукт.

– объединение оптического домашнего интернета GPON и мобильной связи в единый тарифный продукт. Таким образом, клиенты будут получать один счет и единый пакет услуг.

Предварительные параметры линейки "Семерка"

Мобильный интернет: пакеты на 15 ГБ или 60 ГБ .

пакеты на или . Звонки и SMS: 500 минут на любые номера по Украине и 15 SMS.

500 минут на любые номера по Украине и 15 SMS. Тарификация: абонентская плата будет начисляться за календарный месяц (с 1 по 1 число), а не за 4 недели, что является стандартной практикой других операторов.

абонентская плата будет начисляться за (с 1 по 1 число), а не за 4 недели, что является стандартной практикой других операторов. Период "Легкий старт": после первой оплаты услугами можно будет пользоваться бесплатно до 1-го числа следующего месяца.

Будущие тарифы

Точная дата официального запуска, территория покрытия и партнерский мобильный оператор, сеть базовых станций которого будет использовать U Mobile, будут объявлены позже. Окончательную стоимость тарифных пакетов также пока не разглашают, однако компания готовит программу лояльности:

-15% за идентификацию личности или перенос действующего номера посредством процедуры MNP;

за идентификацию личности или перенос действующего номера посредством процедуры MNP; -5% дополнительной скидки за использование промокодов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 22 июля в Киеве заработала пилотная версия технологии 5G. В тестовом режиме связь нового поколения будет работать в центре столицы (от Майдана Независимости до Бессарабской площади) и в отдельных точках мобильных операторов.

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