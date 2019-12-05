Последствия пожара в Одессе показали на фото с дрона

Журналисты с помощью дрона сняли, как выглядят верхние этажи и крыша пострадавшего в масштабном пожаре здания на ул.Троицкой в Одессе.
Большая часть крыши выгорела, перекрытия между верхними этажами обрушились. Об этом сообщает издание Odessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Последствия пожара в одесском колледже
odessa.online
По состоянию на 15:00 сотрудники ГСЧС продолжали проливать водой крышу сгоревшего здания. Для этого из столицы самолетами доставили специальную технику, которая позволяет добраться в самые труднодоступные места в доме.
Последствия пожара в одесском колледже
odessa.online
Последствия пожара в одесском колледже
odessa.online
Последствия пожара в одесском колледже
odessa.online
Последствия пожара в одесском колледже
odessa.online
Последствия пожара в одесском колледже
odessa.online
Как сообщал OBOZREVATEL:
Крупный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 утром 4 декабря. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
В сети появилось жуткое видео – было видно, как люди падали из окон на пожарных.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Единственной опознанной жертвой остается 17-летняя студентка, которую уже опознали родители. В соцсетях сообщили, что это Ксюша Бабенко.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
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