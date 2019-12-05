Последствия пожара в Одессе показали на фото с дрона

Журналисты с помощью дрона сняли, как выглядят верхние этажи и крыша пострадавшего в масштабном пожаре здания на ул.Троицкой в Одессе.

Большая часть крыши выгорела, перекрытия между верхними этажами обрушились. Об этом сообщает издание Odessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Последствия пожара в одесском колледже odessa.online

По состоянию на 15:00 сотрудники ГСЧС продолжали проливать водой крышу сгоревшего здания. Для этого из столицы самолетами доставили специальную технику, которая позволяет добраться в самые труднодоступные места в доме.

Последствия пожара в одесском колледже odessa.online

Последствия пожара в одесском колледже odessa.online

Последствия пожара в одесском колледже odessa.online

Последствия пожара в одесском колледже odessa.online

Последствия пожара в одесском колледже odessa.online

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