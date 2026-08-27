Джамали – 43: певица после впечатляющего похудения продемонстрировала стройную фигуру. Фото

Певица Джамала 27 августа отмечает свой 43-й день рождения. В свой день артистка показала поклонникам новое фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру.

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"С днем рождения меня", – написала Джамала в Instagram. На снимке певица позирует, сидя на каменной лестнице возле старинного здания.

Для фотосессии она выбрала черный топ на тонких бретелях, открывающий живот, и широкие брюки серо-бежевого цвета с высокой посадкой. Талию артистка подчеркнула тонким черным ремешком с золотой подвеской.

Образ Джамалы дополнили массивные черные солнцезащитные очки, золотые серьги в виде солнца, цепочки на шее, браслеты и кольца. Волосы она собрала назад, а на губы нанесла помаду натурального оттенка.

На фото хорошо видны ее стройная талия и плоский живот. В частности, в последнее время Джамала рассказывала об изменениях веса после третьих родов.

В мае 2024 года певица в третий раз стала мамой. У нее родился сын Алим-Сеит Бекир. Во время беременности Джамала набрала около 20 килограммов, а после родов постепенно начала возвращаться к привычной форме.

В мае 2025 года артистка рассказывала, что не ставила перед собой цель похудеть как можно быстрее. Она считала калории, но старалась есть то, что хотелось, а также занималась йогой и пилатесом. Джамала подчеркивала, что после беременности организму нужно время на восстановление.

"После беременности за год ты восстанавливаешься, ну прямо как новая. Я еще не вернулась окончательно к своей форме, но действительно считаю калории. При этом стараюсь есть все, что хочу. И спорт – йога, пилатес – был. Вначале – дыхание, потому что нужно было проработать все это с диастазом и всеми такими вещами", – отметила Джамала.

А в декабре 2025 года Джамала призналась, что после завершения грудного вскармливания похудела еще на семь килограммов. При этом она заверила, что не использовала популярные инъекции для похудения.

"Нет, я не делала уколы для похудения. Спорт, пилатес, питание. Мне подошло не ужинать. Я кормила грудью, но время прошло. За первую неделю, когда я перестала кормить, я сбросила семь килограммов", – рассказывала артистка.

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