В Одессе ресторан известной львовской сети попал в скандал из-за постеров о "понаехавших" и языке. Фото и видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Одесса в деталях
3 минуты
1,6 т.
Одесская Реберня

Ресторан "Реберня" на Дерибасовской в Одессе вызвал скандал в сети, разместив на стенах арты с изображениями Дюка и надписью "Понаїхали", Екатерины Второй с чемоданом и указателем на Ростов, а также прибитого гвоздем языка.

Как пишет местный Telegram-канал "Х**вая Одесса", некоторые жители сочли, что дизайн оскорбляет их чувства. Владельцев заведения назвали хамами, которые приехали в город, но "не знают ничего об его истории и культуре". В итоге скандальные картины заклеили, передает "7 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, "Реберня" в Одессе (что принадлежит львовской сети) набрала достаточно много негативных отзывов в Google, потому решила избавиться от такой рекламы.

Львовская "Реберня" в Одессе
Скандальное изображение Дюка
Арт на тему языка

Один из основателей холдинга эмоций "!FEST" Андрей Худо написал на своей странице в Facebook, что организаторы сети искренне любят Одессу, как и все другие города Украины.

Каждый ресторан, как отметил он, является галереей, где украинские художники могут выставлять свои работы, в том числе на острые темы, а актуальное искусство никогда не бывает удобным.

Стилизованный робот Бендер, герой мультсериала "Футурама"
Скандальный постер

"Мы изменили часть экспозиции, поскольку некоторые работы вызвали возмущение одесситов. Но на этом месте появятся другие произведения, потому что наши просторы призваны объединять и создавать положительные эмоции", – написал Худо.

Скриншот

Сообщение местного Telegram-канала

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • местные СМИ показали фото, как рестораны с "крышей" в Одессе продолжали работать в жесткий карантин.

  • Журналист из Львовщины Сергей Никишин заявил о нападении во время съемок вечеринки в отельно-ресторанном комплексе "Колыба" в селе Лагодив. По его словам, сын мэра Бродов, 36-летний Иван Белей (владелец указанного заведения), разбил его камеру, уничтожив доказательства нарушений карантина.

УкраинаОдессановости Одессыресторанырусский языкукраинский языкскандалы