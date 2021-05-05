В Одессе ресторан известной львовской сети попал в скандал из-за постеров о "понаехавших" и языке. Фото и видео

Ресторан "Реберня" на Дерибасовской в Одессе вызвал скандал в сети, разместив на стенах арты с изображениями Дюка и надписью "Понаїхали", Екатерины Второй с чемоданом и указателем на Ростов, а также прибитого гвоздем языка.

Как пишет местный Telegram-канал "Х**вая Одесса", некоторые жители сочли, что дизайн оскорбляет их чувства. Владельцев заведения назвали хамами, которые приехали в город, но "не знают ничего об его истории и культуре". В итоге скандальные картины заклеили, передает "7 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, "Реберня" в Одессе (что принадлежит львовской сети) набрала достаточно много негативных отзывов в Google, потому решила избавиться от такой рекламы.

Один из основателей холдинга эмоций "!FEST" Андрей Худо написал на своей странице в Facebook, что организаторы сети искренне любят Одессу, как и все другие города Украины.

Каждый ресторан, как отметил он, является галереей, где украинские художники могут выставлять свои работы, в том числе на острые темы, а актуальное искусство никогда не бывает удобным.

"Мы изменили часть экспозиции, поскольку некоторые работы вызвали возмущение одесситов. Но на этом месте появятся другие произведения, потому что наши просторы призваны объединять и создавать положительные эмоции", – написал Худо.

Как ранее писал OBOZREVATEL: