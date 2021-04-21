В Одессе рестораны с "крышей" продолжают работать в жесткий карантин: журналист показала фото

В Одессе несмотря на локдаун некоторые заведения общественного питания продолжают работать подпольно и нарушать нормы карантина.

Об этом сообщило издание "Думская". Их корреспондент – "штатный гурман Арина Шницель" (настоящее имя не раскрывается) – за последний месяц пару раз и сама наведалась в работающие кафе и рестораны.

"Некоторые рестораны работают, почти не таясь, с завлекающей посетителей музыкой, рекламой в соцсетях и сотней сторис от посетителей. Зайти в другие – настоящий квест: с улицы кажется, что в заведении нет ни души, но стоит зайти в парадную (в них часто находятся черные ходы), как появляется словно из ниоткуда администратор, который, услышав кодовое слово, проводит мимо работающей кухни в зал", – рассказала журналист.

Отмечается, что в городе продолжают работать лишь заведения "с хорошей "крышей".

В одном из таких посетителей принимали в тесном помещении, официанты подавали еду без перчаток и со спущенной на подбородок маской.

Клиенты, как рассказала корреспондент, "ютились столик к столику и, несмотря на то, что уже дышать было нечем, продолжали заказывать свои кальяны и подогревали айкосы".

Другие заведения работают по другой схеме – принимают посетителей на улице. К примеру, одесский ресторан "Кораблик" обслуживает людей на вынос, предоставляя посетителям шезлонги, матрасы и летние стульчики прямо на песке.

"Все, в общем-то, законно. Ну, если закрыть глаза на тот факт, что строить капитальные сооружения на песке нельзя. Наверняка по документам строение проходит как берегоукрепление или продолжение спасательной станции, которая располагается по соседству", – отметили в издании.

Журналистка показала фото заведения. Как видно, люди толпятся на улице под заведением и сидят за расположенными близко друг к другу столиками на песке.

Напомним, что Одесса и вся область остаются в "красной" зоне, в которую были включены с 23 марта.

Как ранее писал OBOZREVATEL: