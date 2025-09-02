Воевал в 93-й бригаде и погиб в Бахмуте: что известно о сыне киллера Андрея Парубия

В убийстве украинского политика Андрея Парубия подозревают Михаила Сцельникова – теперь он хочет быстрого вынесения приговора, чтобы, по его словам, иметь возможность поехать и найти тело своего погибшего сына. Речь идет про Михаила-Виктора Сцельникова с позывным "Лемберг" – мужчина воевал в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины.

Воин служил в разведке 3-го мехбата и погиб в мае 2023-го года в Бахмуте. Официально Михаил-Виктор Сцельников считается пропавшим без вести с 20 мая того года. Об этом пишут "Укринформ" и "Слідство.Інфо" со ссылкой на представителей 93-й ОМБр.

Сын киллера Андрея Парубия служил в ВСУ

Информацию о том, что Михаил-Виктор Сцельников с позывным "Лемберг" воевал в составе 93-й ОМБр подтвердила пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова. "Да, служил", – отметила она, отвечая на вопрос агентства.

В то же время Рыбакова не стала отвечать на вопрос о его вероятном отце, которого обвиняют в убийстве Парубия.

"Но относительно того, кто его отец, мы этого не знаем. Мы только подтверждаем факт службы", – уточнила пресс-офицер.

О том, что Михаил-Виктор Сцельников считается пропавшим без вести с 20 мая 2023 года, сообщила глава патронатной службы 93-й ОМБр Алина Карнаухова. Тело защитника не удалось забрать с поля боя.

Что рассказала мать погибшего воина

Михаил-Виктор Сцельников – сын львовской писательницы, журналистки Елены Чернинькой – пошел добровольно защищать Украину с первых дней полномасштабного вторжения. О его гибели матери сообщили 20 мая 2023 года.

По словам Елены, в начале войны Михаил имел позывной "Львов", а затем, когда перевелся в свою последнюю бригаду, там была позиция под названием Львов. Чтобы избежать путаницы, побратимы дали ему новый позывной – "Лемберг".

Смириться с потерей сына женщина не смогла. Она начала "общение" с ним через сообщения в Facebook, где она публиковала письма к сыну. Впоследствии они вошли в книгу Елены под названием "Лемберг: мамочка, ну не плачь".

Как и сам "Лемберг", Елена Чернинька не поддерживала связь с подозреваемым в убийстве Парубия. Об этом она сказала в комментарии "Еспресо".

"С подсудимым мы не поддерживали связи уже 27 лет. Новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали нашу семью. Важно, чтобы память о Михаиле в этой ситуации не была искажена", – сказала женщина.

Елена Чернинька выразила искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия.

Она взяла паузу до понедельника, 8 сентября, отказалась от дальнейших комментариев и попросила ссылаться на информацию, обнародованную "Еспресо" и уважать приватность семьи.

Ранее OBOZ.UA удалось поговорить с первой женой подозреваемого и матерью Михаила-Виктора. Она обвинила задержанного в убийстве не только политика, но и в "убийстве" собственного сына. А вторая жена сказала нам, что пока не готова давать комментарии.

Убийство Парубия

Андрей Парубий был убит 30 августа на улице Ефремова во Львове. Убийца был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде, в городе объявляли план "Сирена" для его задержания.

1 сентября источники OBOZ.UA информировали, что подозреваемого в убийстве Парубия задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова год следил за политиком, используя три разных автомобиля. Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

По данным источников OBOZ.UA, подозреваемый в убийстве Парубия пошел на сотрудничество со спецслужбами России, когда разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне. Россияне заказали убийство в обмен на тело погибшего военнослужащего.

Сам же Михаил Сцельников говорит, что мотивом его поступка была "месть лично украинской власти". Он признал свою вину и заявил, что будет просить, чтобы его включили в списки на обмен на украинских военнопленных.

2 сентября подозреваемого отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога.

