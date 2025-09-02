'Лемберг: мамочка, ну не плачь': мать погибшего на фронте сына киллера Парубия написала о нем книгу

Мать погибшего на фронте сына киллера Андрея Парубия, львовская писательница Елена Чернинька, издала книгу "Лемберг. Мамочка не плачь". "Лемберг" – позывной ее сына Михаила Сцельникова в ВСУ.

Книга стала попыткой матери сохранить память о своем сыне, который официально считается пропавшим без вести. Она объединяет личные воспоминания, письма, сообщения в соцсетях и размышления о первых днях войны, добровольном выборе сына уйти на фронт и его короткой службе на передовой, сообщает OBOZ.UA.

"Я никого не осуждаю из тех мам, которые отговаривают, не пускают (на войну, – ред.). Потому что, была бы моя воля, я тоже, наверное, не пустила бы. Хотя я не знаю, какие бы в моей душе на тот момент бушевали бы войны между "надо" и "хочу". Но конечно я понимала, что он меня не послушает. Потому что это довольно стала серьезная личность, которая приняла решение и мне или уйти из его жизни, или включиться в его жизнь. Он мне сказал: "Мама, понимаешь, если сейчас это не закончить, то это не закончится никогда. И я не хочу, чтобы мои дети вместо меня через 10-20 лет снова были в стадии войны", – рассказывала женщина на презентации.

В начале войны Михаил имел позывной "Львов", позже, когда перевелся в другую бригаду, получил новый позывной "Лемберг", чтобы избежать путаницы. Книга стала своеобразным "диалогом" матери с сыном: через Facebook Елена публиковала письма к нему, что помогло осмыслить пережитое и потерю. Сам хэштег "Лемберг: мамочка, ну не плачь" стал названием издания.

Писательница отмечала, что книга читается как художественная, хотя относится к нон-фикшн, и помогает понять опыт семей военных, потерявших родных во время войны.

Стоит отметить, что в Галицком районном суде Львова состоялось заседание по избранию меры пресечения 52-летнему львовянину, подозреваемому в убийстве бывшего парламентария Андрея Парубия. Его отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Во время заседания суда стало известно, что подозреваемым в убийстве является холостой львовянин Михаил Сцельников 1973 года рождения. По данным OBOZ.UA, мужчина имел проблемы с долгами.

Сын подозреваемого Михаил-Виктор Сцельников служил в ВСУ и исчез под Бахмутом 19 мая 2023 года. До службы он был программистом и преподавал в компьютерной академии КРОК во Львове, на фронте имел позывной "Лемберг".

Он исчез еще в мае 2023-го в районе Бахмута. Теперь первая жена и мать Михаила-Виктора обвиняет мужа в убийстве не только политика, но и в "убийстве" собственного сына.

OBOZ.UA удалось поговорить с первой женой Михаила Сцельникова (информацию о ней мы не разглашаем из этических соображений). "Мы 27 лет не жили вместе, и для меня это... Он просто убил своего ребенка во второй раз. Он не только Андрея Парубия убил, он убил своего ребенка во второй раз. Собственными руками. Поэтому извините, я в страшном шоке, я позже дам комментарии, сейчас не могу", – сказала женщина.

Официального подтверждения гибели Михаила-Виктора нет. Сам он еще до начала полномасштабной войны, 23 февраля 2022 года, создал петицию о введении немедленного визового режима с РФ.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

Андрей Парубий был убит 30 августа на улице Ефремова во Львове. Убийца был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде, в городе объявили план "Сирена" для его задержания.

1 сентября источники OBOZ.UA информировали, что подозреваемого в убийстве Парубия задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова год следил за политиком, используя три разных автомобиля.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

В полиции рассказали, что следствие не исключает российский след в убийстве Андрея Парубия. Преступление имеет признаки заказного характера, к нему могут быть причастны спецслужбы РФ, считают в СБУ.

По данным источников OBOZ.UA, подозреваемый в убийстве пошел на сотрудничество со спецслужбами России, когда разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне. Россияне заказали убийство в обмен на тело погибшего военнослужащего.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября в Архикафедральном Соборе святого Юра прошел парастас по Андрею Парубию. Проститься с политиком пришли родственники, знакомые и просто жители Львова.

