Свитолина выиграла престижный турнир в Окленде и завоевала 19-й титул в карьере. Видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№13 WTA) стала чемпионкой турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), уверенно выиграв финал у представительницы Китая Ван Синьюй (№57 WTA) – 6:3, 7:6(6). Этот успех принес первой ракетке Украины 19-й одиночный титул WTA в карьере и стал для нее особенным после непростого завершения прошлого сезона.

Главный матч продолжался 1 час 42 минуты. В первом сете все решил единственный брейк Элины в шестом гейме, а во втором партии украинка проявила характер на тай-брейке, отыграв отставание 0:3 с двумя мини-брейками и завершив встречу со второго матчбола.

По ходу поединка Свитолина выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Ее соперница сделала пять эйсов, одну двойную ошибку и не смогла использовать ни один из четырех заработанных брейк-пойнтов.

Это была вторая очная встреча теннисисток и вторая победа украинки над представительницей Китая.

Титул в Окленде стал для Свитолиной 23-м финалом и 19-й победой на турнирах WTA, в том числе 12-й на харде. В последний раз она выигрывала турнир WTA в апреле 2025 года, когда стала чемпионкой соревнований в Руане.

Кроме того, Элина со второй попытки сумела покорить новозеландский турнир. В 2024 году она уступила в финале Кори Гауфф.

По пути к трофею украинка последовательно обыграла Варвару Грачеву, Кэти Бултер, Сонэй Картэл, Иву Йович и в финале Ван Синьюй.

После победы Свитолина призналась, что этот титул имеет для нее особое значение. Она отметила, что после неприятной концовки прошлого года пауза помогла ей перезагрузиться и вернуться с новой энергией, добавив, что "чувствовала себя потрясающе, выиграв еще один титул"

Также Элина с улыбкой рассказала, что победа в Окленде была символичной, ведь ее муж выигрывал этот турнир год назад и в шутку подогревал мотивацию, говоря, что "если не победишь, я уже не знаю, что тебе сказать".

