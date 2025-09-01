Подозреваемого в убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: все подробности

Подозреваемого в убийстве действующего народного депутата Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области. Само преступление было очень хорошо подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега. Теперь продолжаются необходимые следственные действия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. Он подчеркнул, что все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены.

Президент проинформировал о задержании подозреваемого

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия. Поручил представить обществу имеющуюся информацию", – написал он.

Глава государства также выразил благодарность правоохранителям за оперативную и слаженную работу.

Клименко раскрыл детали убийства Парубия и задержания вероятного убийцы

Глава МВД Игорь Клименко также сообщил, что десятки полицейских Львовщины и центрального аппарата Национальной полиции, сотрудники Службы безопасности Украины работали безостановочно, чтобы раскрыть убийство Парубия. По его словам, раскрытие преступления и задержания находились на личном контроле Президента Украины.

"Вероятный стрелок несколько минут назад задержан в Хмельницкой области. Много деталей сейчас не будет. Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега", – отметил Клименко.

Он добавил, что в очередной раз полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины показали высокий профессиональный уровень."Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов – задержали. Больше деталей впоследствии будет от полиции", – добавил глава МВД.

Клименко поблагодарил за блестящую работу полиции Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, работников СБУ, Офиса генерального прокурора Украины и львовской областной прокуратуры.

"Профессиональная и единая правоохранительная система – основа безопасности и спокойствия в стране", – подчеркнул министр.

Что предшествовало

В субботу, 30 августа, во Львове на улице Академика Ефремова раздалась стрельба, в результате которой погиб 54-летний Андрей Парубий. Для задержания убийцы в городе объявили спецоперацию "Сирена".

В Национальной полиции отметили, что около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе города. Предполагаемый нападающий был на электровелосипеде и имел при себе курьерскую сумку. На месте убийства нашли семь гильз, но выстрелов, по информации источников, было восемь.

Впоследствии в сети появилось видео убийства Парубия, на кадрах видно, как политик шел со спортивной сумкой по тротуару, а неподалеку его уже ждал киллер. Сначала его личность не была установлена, но рассматривался российский след. Не понятно, был стрелок любителем или профессионалом в стрельбе.

По сообщению СМИ, предполагаемый преступник несколько дней подряд следил за жертвой и приезжал к дому политика. Несмотря на теплую погоду он носил много одежды, как и обвиняемый в убийстве Фарион, из-за чего в преступлениях заметили похожий "почерк".

OBOZ.UA собрал все, что известно об убитом во Львове Андрее Парубие и рассказал о реакции общественных деятелей на его смерть, а также о его семье.

