В последнее время я вынужден слышать на самых разных уровнях, что, мол, Трамп что-то должен для нас сделать, за что-то перед нами ответствен, что-то нам задолжал, что-то нам обязан.

В честь чего?

Если имеется в виду знаменитый Будапештский меморандум, то да, Россия его нарушила и изнасиловала, но при чем тут Трамп?

Более того, этот удивительный документ, кстати, легко нагугливаемый, составлен таким образом, что чем меньше Трамп вообще будет вмешиваться в нашу войну с мордором, тем меньше будет возникать даже призрачных оснований для выводов о его игнорировании Соединенными Штатами.

Украина полностью добровольно подписала в 1994 году эту капитуляцию.

Украина осознанно не заметила в 2000 году прямого предложения Клинтона войти в НАТО - в отличие от почти всех стран Восточной Европы.

В Украине где-то в 2023 году закончились желающие идти ее защищать, и начался расцвет бусификации в качестве практически единственного способа мобилизации.

Всю войну в Украине ни на мгновенье не исчезала коррупция, став мародерством, уровень и масштабы которого с сопоставимых условиях не видел мир.

При чем тут Трамп???

Наше единственное связанное с ним суверенное право - ВЕЖЛИВО ПРОСИТЬ.