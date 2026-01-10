Марія Воронцова, донька путіна, стала директором Медичного науково-освітнього інституту Московського державного університету імені Ломоносова. На цій посаді вона займатиметься регенеративною медициною - питанням відновлення клітин, що має наблизити збільшення тривалості людського життя.

Оптимісти кажуть, що пересічна людина може жити 100 і навіть 150 років.

Але навряд чи донька путіна перейматиметься пересічними росіянами. Вони мають загинути на війні в Україні. Їй головне продовжити життя батькові.

ЇїЯк кажуть російські пропагандисти, росія воюватиме ще років двадцять, а для цього потрібен лідер. Звісно, нікого іншого, крім путіна, вони не бачать.

Подібні досліди з продовження життя людини проводять і в Китаї. Про це вели розмову путін і Сі. На жаль, досягнення медицини, як і інших галузей науки і техніки, використовують для зміцнення диктатур.

Продовження життя само по собі не має сенсу, якщо людство може загинути в полум'ї війни. Про це повинні пам'ятати насамперед політики - особливо ті, які плазують перед диктаторами.