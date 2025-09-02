'Он не только Парубия убил, он убил своего ребенка во второй раз': OBOZ.UA нашел бывших жен предполагаемого убийцы Андрея Парубия

Михаил Сцельников из Львова, который признался в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, на протяжении 19 лет занимался бизнесом. У него есть две бывшие жены и налоговые долги. Сын Сцельникова, Михаил-Виктор, исчез еще в мае 2023-го в районе Бахмута. Теперь первая жена и мать Михаила-Виктора обвиняет мужа в убийстве не только политика, но и в "убийстве" собственного сына.

OBOZ.UA удалось поговорить с первой женой Михаила Сцельникова (информацию о ней мы не разглашаем из этических соображений). "Мы 27 лет не жили вместе, и для меня это... Он просто убил своего ребенка во второй раз. Он не только Андрея Парубия убил, он убил своего ребенка во второй раз. Собственными руками", – сказала женщина.

Отметим, у Сцельникова также была вторая жена. Когда журналистка позвонила ей, та ответила: "Ну, сейчас я еще не готова. Я иду на похороны Андрея Парубия. Я не хочу давать комментариев. Позже, одним словом".

Кто такой Михаил Сцельников

Михаил Сцельников родился 14 февраля 1973 года. Последние годы он занимался ремонтом бытовой техники и проживал во Львове на улице Котляревского. В 2003 году мужчина открыл собственный ФЛП, который работал почти два десятилетия. Бизнес он закрыл в 2022-м.

В автоматизированной системе исполнительных производств (АСИП) Минюста есть несколько открытых и завершенных производств в отношении вероятного убийцы Парубия. В частности, он не платил налоги.

В соцсетях также мужчина ранее называл себя "Александр Пушкин". А уже во время судебного заседания после убийства Парубия он сделал громкое и странное заявление. "Я бы убил Порошенко, если бы жил в Виннице. Парубий просто был рядом. Если бы был Петя, то был бы Петя, если бы я жил в Виннице", – заявил Сцельников.

Сын, который пропал на войне

Его сын, Сцельников Михаил-Виктор (1994 г.р.), был программистом и преподавал в компьютерной академии КРОК во Львове. Затем работал в TurnKey Lender. В мае 2023 года он пропал без вести во время боевых действий в районе Бахмута.

"Люди стоят. Понемногу приходится отходить, но держатся. Мы понимаем, что надо держаться и ждать контрдействий основных сил, что накапливают. И будем ждать. Продержимся, прорвемся. Другого варианта нет. Верим в контрудар наших в ближайшее возможное время", – писал Михаил-Виктор в своих соцсетях о ситуации в Бахмуте в марте 2023-го. Через несколько месяцев он исчез.

Михаил-Виктор также имел активную гражданскую позицию. 23 февраля 2022 года он зарегистрировал петицию с требованием немедленного введения визового режима с РФ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во Львове началось прощание с народным депутатом, бывшим председателем Верховной Рады Андреем Парубием, которого убили 30 августа из огнестрельного оружия. Политика похоронят на Лычаковском кладбище.

