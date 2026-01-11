'Один из самых сильных': Джамала заинтриговала прогнозом на Нацотбор на Евровидение 2026

Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение 2026 Джамала заинтриговала оценкой нынешнего конкурса, назвав его одним из самых сильных за последние годы. По ее словам, нынешний подбор артистов и песен имеет высокий конкурсный уровень и многообразие по стилям и настроениям.

Видео дня

Об этом певица рассказала в InstaStories, комментируя ход подготовки к Нацотбору. Джамала отметила, что почти все представленные композиции соответствуют требованиям международного конкурса, а визуальная составляющая находится под контролем режиссера Германа Ненова и его команды.

"Мне это отзывается, как очень сильный отбор. На мой взгляд, один из самых сильных отборов певцов и певиц за последние годы. Песни на любой вкус и настроение, но все, без исключения, конкурсные. Из визуальной составляющей – это к Герману и команде. Хотя в виде артистов я тоже имею свое слово", – сказала Джамала.

В то же время продюсер подчеркнула, что процесс подготовки к конкурсу традиционно происходит в условиях жесткой нехватки времени. По ее словам, многие исполнители не до конца осознают масштабы работы и требования к участию в Евровидении, а момент, когда это понимание приходит, часто наступает поздно.

"С конкурсом такая фигня: времени мало от начала отправки демо. Все – пожар. Уже не успеваем. А пока исполнитель/исполнительница раскачается, доверится и т.д., проходит много времени. И, к сожалению, те, кто не попали в шорт-лист, это осознали", – отметила она.

Такие оценки контрастируют с заявлениями Джамалы, которые она делала в октябре во время формирования лонг-листа участников. Тогда артистка публично раскритиковала значительную часть присланных демо-записей, назвав их низкокачественными по уровню вокала, текстов и интонирования. Она также обращала внимание на то, что многие исполнители проигнорировали контекст войны и не заложили в свои песни никаких важных месседжей.

Несмотря на это, Джамала подчеркивала, что среди полученных работ были и сильные композиции, хотя их, по ее мнению, должно было бы быть значительно больше. Именно повышение общего профессионального уровня конкурсных заявок она называла одной из ключевых задач Нацотбора.

Напомним, в сентябре стало известно, что Джамала стала главным музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение 2026, сменив на этом посту Тину Кароль. Тогда певица очертила свое видение конкурса и подчеркнула, что решающими для успеха являются не только образы и постановка, а прежде всего живой вокал, выдержка, терпение и профессионализм.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Дії началось голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение 2026. Украинцам предстоит выбрать исполнителя, исполнительницу или группу, которые присоединятся к девяти уже определенным финалистам и выступят в эфире 7 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!