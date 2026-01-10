Иран взывает, обращается к Кремлю, который совсем недавно гарантировал ему "помощь и союз во всем". Аятолла, как и Мадуро, поверил в путинскую помощь — а сейчас, готовясь к свержению или смерти, он дрожит и страдает.

Впрочем, старый дурак все еще ждет обещанную Кремлем "красную армию", которая железной кирзой потопчет бунтовщиков. Но "красная армия" не придет. Она очень занята: дохнет под Купянском.

Иранская революция, вероятно, уже перешла в ту стадию, когда зверства властей будут провоцировать еще большую свирепость повстанцев, а затем наступит и полный переход на "язык крови".

Этот важный момент есть в любом мятеже. Важно лишь довести до него, а дальше все должно разворачиваться в полном соответствии с реалиями всех революций.

Если все пойдет так, "как следует", протест перейдет в фазу уверенного разгрома Стражей и других опор режима.

Очень высока вероятность, что не просто и не бескровно, но аятолльский режим падет, лишив РФ 250 тыс. БПЛА в месяц и прочих мелких "радостей".

Потеря Ирана станет для России новой катастрофой. Она, по ощущениям, будет совсем другой, чем венесуэльская, но еще более чувствительной.