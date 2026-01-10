Видео дня
Блог | Трамп ввел ограничение процентной ставки: банкиры в шоке, люди радуются
В США банкиры получили шок в последние часы рабочей недели, Трамп ввел ограничение процентной ставки по кредитным картам на уровне 10% годовых.
Люди радуются в социальных сетях, банкиры пишут гневные посты, что это не покроет потери от плохих заемщиков.
В США ставки доходили до 30% годовых, в Украине без проблем можно встретить эффективные ставки по кредитным картам на уровне 100% годовых.
