"Я дал им понять: если они начнут убивать людей, что они обычно и делают во время беспорядков – а у них много беспорядков, мы нанесем им очень сильный удар", – так Трамп отреагировал на возможность активного противодействия иранской власти протестующим.

С учетом того, что массовые протесты в Иране против диктатуры неожиданно возникли по всей стране с неожиданной решительностью и в неожиданных масштабах именно после почти мгновенной демадуризации Венесуэлы, похоже, что иранская власть либо долго не протянет вообще, либо - в лице, к примеру, действующего там и сейчас тихого президента - с радостью пойдет на полное сотрудничество с Соединенными Штатами по всем интересующим Трампа вопросам.

Такая принципиально новая ситуация, в свою очередь, будет означать, что на мировой рынок нефти без каких бы то ни было санкций и даже при американской технической помощи и прочем содействии выйдет не только Венесуэла, но и Иран, занимающие соответственно первое и третье места в мире по доказанным запасам нефти, то есть в целом это будет, если измерять такие запасы в Венесуэлах, где-то полторы Венесуэлы.

Это составляет почти треть от общемирового рынка нефти, то есть почти половину от того, что имеют вместе взятые все остальные страны, включая и Саудовскую Аравию, так что в каком-то смысле можно говорить, что легальная часть рынка мировой нефти достаточно быстро вырастет в почти полтора раза.

(Кстати, о том, как при этом легко будут решаться проблемы, связанные с расстояниями, будет в моем отдельном - экономическом - материале.)

При таких условиях и учитывая, что в последнее время происходит с российским теневым флотом, не очень сложно спрогнозировать: цена на запрещенную мордорскую нефть упадет ниже себестоимости, и вопрос состоит лишь в том, когда превентивные рыночные ожидания обнулят таким образом российские нефтеприбыли - уже зимой или только лишь весной.