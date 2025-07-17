"Военные вернутся домой после победы": Зеленский в Раде ответил на вопрос о сроках службы. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине не рассматривается вопрос демобилизации воинов, которые защищают страну от российской агрессии. По его словам, военные вернутся домой после победы.

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Об этом глава государства сказал в Верховной Раде 17 июля. Он присутствовал на сессии по поводу кадровых перестановок в правительстве.

Во время заседания нардеп Алексей Гончаренко поинтересовался относительно сроков службы украинских воинов во время полномасштабной войны.

"Вернутся домой, когда мы победим врага, а это – Путин. Врагов внутри нашей страны нет. Наши воины заслуживают качественных ротаций. Когда такие, как вы, будут помогать им на фронте, а не только здесь", – ответил на это президент.

Напомним, что в условиях военного положения демобилизация в Украине, как общее правило, не проводится. Однако существуют исключения и определенные законодательством основания для увольнения со службы некоторых категорий военнослужащих.

Министерство обороны как альтернативу демобилизации разработало ряд рекомендаций по ротации военных. В частности, на фронте она предусматривает несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывной службы и участия в боевых действиях.

Представитель парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский признал, что поскольку на уровне закона это невозможно урегулировать, вероятно, для этого будут подзаконные нормативно-правовые акты или директивы главнокомандующего ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса выступил против демобилизации до конца войны. Военный считает, что гораздо важнее получить возможность чаще проводить ротации для восстановления боеспособности подразделений ВСУ.

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