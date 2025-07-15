Кого и при каких условиях могут демобилизовать во время военного положения в Украине: подробное объяснение

В условиях военного положения демобилизация в Украине, как общее правило, не проводится. Однако существуют исключения и определенные законодательством основания для увольнения некоторых категорий военнослужащих.

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Процесс списания со службы позволяет защитникам вернуться к гражданской жизни, восстановить семейные связи и карьерное развитие. Разъяснения по этому поводу дали юристы объединения "Бачинский и партнеры".

Они отметили, что демобилизация – это процесс высвобождения военнослужащих со службы после окончания срока контракта, военной кампании или в случае отставки. Это возможность быть списанным на законных основаниях во время военного положения.

Кто из военных может уволиться со службы?

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" демобилизовать военнослужащих во время военного положения можно:

– по возрасту (уволиться могут мужчины, которым исполнилось более 60 лет);

– по состоянию здоровья (после получения заключения врачебной комиссии о непригодности к военной службе или получения инвалидности I-III групп);

– в связи с вступлением в законную силу наказания в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

Кроме этого, основанием для увольнения с военной службы являются семейные обстоятельства в связи с:

– воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет (если нет других родственников, которые обязаны его содержать);

– воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями;

– наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы (при условии отсутствия других родственников, которые обязаны содержать);

– необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

– необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы (если нет других родственников, которые обязаны содержать);

– необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе (в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход).

Также уволиться со службы имеют право:

– военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

– военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

– женщина-военнослужащая, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

– военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

– военнослужащие, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;

– военнослужащие, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

Юристы отмечают, что демобилизация является важным элементом военной системы, поскольку она позволяет поддерживать способность ВСУ и обеспечить ротацию военных кадров. Имея законные основания на увольнение, военнослужащий должен обратиться в боевую часть с соответствующим пакетом документов, подтверждающих основания для его увольнения. Окончательное решение о демобилизации принимается компетентными органами военного управления.

Как сообщал OBOZ.UA, рапорт об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья военнослужащий может подать через приложение Армия+. Процесс занимает считанные минуты, каждый шаг содержит подсказки, которые помогут отправить документ командиру без ошибок.

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