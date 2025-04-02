'Рекомендации уже разработаны': Вениславский озвучил альтернативу закону о демобилизации

Министерство обороны в качестве альтернативы закону о демобилизации разработало ряд рекомендаций по ротации украинских военных. В частности, ротация на фронте предусматривает "несколько месяцев отдыха" после "90 дней непрерывной службы и участия в боевых действиях".

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Об этом рассказал народный депутат Украины член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский. Он сослался на главу Минобороны Рустема Умерова.

Депутат подчеркнул, что указанные рекомендации являются альтернативой закону о демобилизации.

"Это та альтернатива увольнению или установлению четких сроков службы. Господин Умеров говорит, что эти рекомендации уже разработаны, будем ждать", – отметил депутат.

"По его словам, разработанный механизм ротации предполагает, что "после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев".

Поскольку на уровне закона это невозможно урегулировать, вероятно, это будут подзаконные нормативно-правовые акты или директивы главнокомандующего Вооруженными силами, сказал депутат.

Однако есть и проект закона о демобилизации, о нем депутаты уже предупреждены.

"В адрес Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки пришла соответствующая информация с подписью министра обороны Рустема Умерова, который отметил, что соответствующий законопроект разработан. В нем предусматриваются разные варианты увольнения с военной службы после 36, 12 или 18 месяцев непрерывной службы в зоне боевых действий или непосредственного участия в боевых действиях", – рассказал Вениславский.

Депутат считает, что так или иначе закон о демобилизации в настоящее время не появится.

"Есть позиция Генштаба, есть реальная ситуация на фронте. В условиях, когда Россия на разных направлениях пытается давить, принятие такого закона сиюминутно приведет к демобилизации очень большого количества людей, что приведет к очень негативным последствиям. Поэтому сейчас говорить о том, что мы этот законопроект получим, и он будет проголосован, это, как я уже неоднократно вам говорил, слишком оптимистично", – предположил Вениславский.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе Вениславский также заявлял, что пока время для демобилизации не наступило. По его словам, демобилизация гипотетически может быть только тогда, когда наши Вооруженные силы будут иметь успехи и освобождать наши территории от врага.

По имеющейся информации, в Министерстве обороны Украины уже наработаны три варианта законопроекта о демобилизации украинских военных. Но ни в одном из них самого термина "демобилизация" нет, и документы предусматривают лишь возможность длительной ротации или лечения для военных.

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