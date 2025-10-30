В Резерв+ появился новый тип отсрочки: кого он касается и как воспользоваться услугой

Минобороны расширило перечень электронных отсрочек от мобилизации. Отныне родители или матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет в случае смерти или лишения родительских прав другого родителя, могут получить отсрочку онлайн.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны Украины. По данным Минобороны, новая функция доступна в приложении Резерв+."Система автоматически проверяет наличие оснований в государственных реестрах. Если данные подтверждаются – отсрочка предоставляется автоматически", – объяснили в ведомстве. Весь процесс полностью цифровой и обычно длится от нескольких минут до нескольких часов.

Как оформить отсрочку онлайн

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно подать запрос через приложение Резерв+. Система автоматически проверяет информацию в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) о наличии ребенка, а также данные о смерти или лишении родительских прав другого родителя. Если этих данных нет, пользователю следует обновить информацию в любом отделе ГРАГС.

Полученная отсрочка автоматически появляется в электронном военном документе. Благодаря этому пользователям не нужно собирать бумажные справки или посещать территориальные центры комплектования.

Какие еще отсрочки доступны

Таким образом, в Резерв+ уже доступны 10 типов отсрочек, в частности для людей с инвалидностью, временно непригодных к службе, родителей детей с инвалидностью, студентов, работников образования, военных с детьми и многодетных родителей.

Министерство подчеркивает, что цифровизация процесса позволяет избежать злоупотреблений, сократить бюрократию и обеспечить прозрачность принятия решений.

