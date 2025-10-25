В Резерв+ тестируют отсрочки от мобилизации еще для нескольких категорий: кто сможет воспользоваться

В мобильном приложении Резерв+ для военнообязанных украинцев начали тестировать новые функции. Речь идет о получении онлайн отсрочке от мобилизации.

Сейчас функция находится на стадии бета-тестирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Расширенный функционал Резерв+

По информации оборонного ведомства, в скором времени в приложении Резерв+ получить отсрочку онлайн смогут отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, а также люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

В Минобороны призвали граждан, принадлежащих к этим категориям, приобщиться к тестированию и среди первых воспользоваться услугой. Для этого необходимо заполнить короткую форму по ссылке.

Также в министерстве напомнили принцип работы онлайн-отсрочки. В первую очередь в Резерв+ нужно подать запрос, после чего система проверяет основания в государственных реестрах. В случае подтверждения отсрочка предоставляется, и информация об этом появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматический, обычно длится несколько часов и не требует сбора справок, визитов в ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела. Поэтому Резерв+ позволяет получить решение прозрачно, быстро и без лишней бюрократии.

В целом теперь получить отсрочку в Резерв+ могут следующие категории граждан:

люди с инвалидностью;

родители троих и более детей, рожденных в одном браке;

родители детей с инвалидностью;

супруги защитников и защитниц с ребенком;

мужья или жены людей с инвалидностью;

люди с временной непригодностью;

студенты, аспиранты;

работники заведений высшего и профобразования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в приложении для военнообязанных Резерв+ появилась новая возможность – получить отсрочку для родителей детей с инвалидностью. Процедура происходит быстро, прозрачно, без справок и очередей. Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, отправляя результат прямо на смартфон.

