В Резерв+ тестируют отсрочки от мобилизации еще для нескольких категорий: кто сможет воспользоваться
В мобильном приложении Резерв+ для военнообязанных украинцев начали тестировать новые функции. Речь идет о получении онлайн отсрочке от мобилизации.
Сейчас функция находится на стадии бета-тестирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Расширенный функционал Резерв+
По информации оборонного ведомства, в скором времени в приложении Резерв+ получить отсрочку онлайн смогут отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, а также люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.
В Минобороны призвали граждан, принадлежащих к этим категориям, приобщиться к тестированию и среди первых воспользоваться услугой. Для этого необходимо заполнить короткую форму по ссылке.
Также в министерстве напомнили принцип работы онлайн-отсрочки. В первую очередь в Резерв+ нужно подать запрос, после чего система проверяет основания в государственных реестрах. В случае подтверждения отсрочка предоставляется, и информация об этом появляется в электронном военном документе.
Процесс полностью автоматический, обычно длится несколько часов и не требует сбора справок, визитов в ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела. Поэтому Резерв+ позволяет получить решение прозрачно, быстро и без лишней бюрократии.
В целом теперь получить отсрочку в Резерв+ могут следующие категории граждан:
люди с инвалидностью;
родители троих и более детей, рожденных в одном браке;
родители детей с инвалидностью;
супруги защитников и защитниц с ребенком;
мужья или жены людей с инвалидностью;
люди с временной непригодностью;
студенты, аспиранты;
работники заведений высшего и профобразования.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в приложении для военнообязанных Резерв+ появилась новая возможность – получить отсрочку для родителей детей с инвалидностью. Процедура происходит быстро, прозрачно, без справок и очередей. Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, отправляя результат прямо на смартфон.
