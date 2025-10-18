Еще одно основание для отсрочки стало доступно в Резерв+: о чем идет речь

В приложении для военнообязанных Резерв+ появилась новая возможность – получить отсрочку для родителей детей с инвалидностью. Процедура происходит быстро, прозрачно, без справок и очередей.

Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, отправляя результат прямо на смартфон. Об этом сообщили в Минобороны.

Кто может воспользоваться отсрочкой

Родители детей с инвалидностью до 18 лет;

Родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.

Если оба родителя военнообязанные, каждый может подать отдельный запрос. Главное условие – информация об инвалидности должна быть актуальной и внесенной в реестры Министерства социальной политики, семьи и единства.

Как подать запрос

Обновите Резерв+ до последней версии в AppStore или Google Play;

Авторизуйтесь в приложении;

На главном экране нажмите три точки - Подать запрос на отсрочку - выберите нужный тип отсрочки;

Отправьте запрос и дождитесь уведомления с результатом.

Если отсрочку не удалось оформить

Причина чаще всего в отсутствии или неполных данных в государственных реестрах о ребенке или его инвалидности.

Данные можно обновить:

онлайн – через Электронный кабинет лица с инвалидностью;

в ЦНАП или ОСЗН по месту жительства;

в Пенсионном фонде Украины (для взрослых детей с инвалидностью).

Специалисты ОСЗН могут внести изменения в реестр сразу, в ЦПАУ процедура занимает немного больше времени, поскольку документы передаются на обработку.

Если срок действия документа об инвалидности закончился, подать запрос можно будет только после получения нового.

Кто еще может получить отсрочку

Люди с инвалидностью;

Студенты и аспиранты;

Родители трех и более детей;

Супруги защитников с ребенком;

Мужья или жены людей с инвалидностью;

Люди с временной непригодностью;

Работники учреждений высшего и профобразования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине определение пригодности военнообязанных к службе происходит через военно-врачебную комиссию (ВВК) по перечню болезней, утвержденному Министерством обороны. Этот документ описывает состояния, при которых человека признают непригодным, годным или годным к службе в тылу.

