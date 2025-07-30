В Киеве и других городах проходит акция с требованием принять законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП. Фото и видео

Вечером 30 июля в Киеве и других украинских городах снова прошли митинги из-за ограничения независимой работы антикоррупционных органов. Перед заседанием Верховной Рады, которое должно состояться в четверг, 31 июля, люди требовали принять законопроект №13533 (который должен исправить скандальные нормы уже действующего закона №4555, бывшего законопроекта №12414, относительно НАБУ и САП).

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В столице около нескольких сотен человек традиционно вышли на площадь возле театра им. Ивана Франко. Фото и видео протеста публикует OBOZ.UA.

Активисты исполнили гимн, а также скандировали лозунги: "Спасите закон", "Независимость для НАБУ и САП", "Власть – это народ" и другие.

Надписи на табличках свидетельствовали о недовольстве последними законодательными изменениями, которые фактически подчинили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру генеральному прокурору Украины.

"Коррупция тоже убивает", "Руки прочь от НАБУ и САП", "Голосуй закон", "Поддержи 13533", "Позор №4555", "За 13533", "Мы здесь", "Мы следим, что вы там переголосуете", – написано на картонках, которые люди держали в руках.

Также люди требовали обратить внимание на ситуацию с Бюро экономической безопасности, ведь Кабинет министров на заседании 30 июля снова не назначил Александра Цивинского на должность директора ведомства. Цивинский – детектив НАБУ и соруководитель "Чистого города" – еще в конце июня победил в открытом конкурсе; его кандидатуру поддержали три представителя международных организаций, которые входят в состав конкурсной комиссии.

Это назначение является одним из структурных маяков в соглашении между Украиной и МВФ, и срок его выполнения истекает уже 31 июля.

На месте массового собрания граждан дежурили полицейские и медики.

Подобные акции были организованы в других городах страны. На митинги вышли Львов, Одесса, Днепр, Запорожье, Винница, Житомир, Тернополь, Ивано-Франковск и другие.

Протест во Львове:

Протест в Одессе:

Протест в Запорожье:

Протест в Виннице:

Протест в Житомире:

Протест в Тернополе:

Протест в Ивано-Франковске:

Что предшествовало

Законопроект №12414 был проголосован депутатами ВР Украины, подписан спикером парламента, затем президентом и опубликован в газете "Голос Украины" 22 июля 2025 года.

Решение вступило в силу несмотря на митинги, прошедшие в тот день во многих городах страны, и беспокойство иностранных партнеров. Например, в Европарламенте заявляли, что это не приближает наше государство к вступлению в ЕС и ставит под угрозу предоставление финансовой помощи. В Сенате США выражали опасения, что новый закон подрывает прогресс в антикоррупционной программе.

Вечером 23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что подаст в Верховную Раду новый законопроект, который вернет полномочия НАБУ и САП.

Уже 24-го числа проект закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" поступил в парламент. Профильный комитет ВР рекомендовал принять этот документ за основу и в целом, а НАБУ и САП сообщили, что приняли участие в подготовке текста законопроекта.

Народные депутаты планируют провести голосование 31 июля. Для этого они вернутся с четырехнедельных "каникул", объявленных до второй половины августа.

Во многих украинских городах акции с требованием отмены закона №4555 проходили почти ежедневно с 22 июля.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 2016 по 2025 год НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили 71 действующего и бывшего народного депутата, из которых 42 – во время полномасштабной войны. Из них 31 – депутаты действующего созыва, а самые распространенные преступления – растрата имущества, злоупотребление властью и недостоверное декларирование.

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