Скольких депутатов поймали на коррупции во время войны: НАБУ и САП раскрыли цифры

С 2016 по 2025 год НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили 71 действующего и бывшего народного депутата, из которых 42 – во время полномасштабной войны. Из них 31 – депутаты действующего созыва, а самые распространенные преступления – растрата имущества, злоупотребление властью и недостоверное декларирование.

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Об этом пишет САП. По официальным данным, 31 фигурант – это действующие народные депутаты IX созыва, это самая большая цифра в истории украинского парламента.

До того, как в 2015 году были созданы НАБУ и САП, привлечение нардепов к ответственности было скорее исключением, чем правилом. Самые частые статьи Уголовного кодекса, по которым сообщали подозрения депутатам:

присвоение или растрата имущества (ст. 191) – 17 случаев;

злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364) – 14 случаев;

недостоверное декларирование (ст. 366-2) – 15 случаев;

получение неправомерной выгоды (ст. 368) – 4 случая;

незаконное обогащение (ст. 368-5) – 3 случая.

НАБУ и САП отмечают, что депутатский мандат не является "индульгенцией" – все граждане равны перед законом. Среди самых резонансных дел, которые расследуют или уже завершили НАБУ и САП:

Несмотря на громкие дела, в НАБУ сталкиваются с внутренними скандалами и политическим давлением. В частности, в 2025 году СБУ задержала агента из подразделения "Д-2", который, вероятно, работал на Россию. Также произошли утечки служебной информации, из-за чего уволен заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители разоблачили системную коррупцию в органах местного самоуправления, коммунальной сфере, энергетике и лесной отрасли Киевской области. В результате были объявлены десятки подозрений, а общая сумма убытков почти достигла 50 млн грн.

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