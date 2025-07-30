Комитет поддержал законопроект Зеленского о возвращении полномочий НАБУ и САП: когда будет голосование

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности единогласно поддержал законопроект №13533, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ касается возвращения полномочий Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

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Проект был поддержан сразу за основу и в целом, без изменений к тексту, который ранее был подан на рассмотрение. За соответствующее решение проголосовали все 19 членов комитета. Ни одного голоса "против" или "воздержался" не было. Об этом сообщил Ярослав Железняк.

Он отметил, что никаких правок в текст не вносили – документ вынесут в зал Рады в первоначальном виде.

"Законопроект #13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержан за основу и в целом. Без каких-либо изменений по тексту от того, что зарегистрировали", – говорится в сообщении.

Когда голосование

Ожидается, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании 31 июля предложит принять законопроект президента Владимира Зеленского сразу в целом и поддержать его безотлагательное подписание. Во фракции "Слуга народа" заверили, что поддержат президентскую инициативу, хотя в СМИ появлялись сообщения об определенных сомнениях среди отдельных парламентариев.

Что предусматривает новый законопроект (основные тезисы)

– Генпрокурор и его заместители не могут давать указания прокурорам САП. Сотрудники САП подчиняются только руководителю антикоррупционной прокуратуры, его первому заместителю и заместителю.

– Генпрокурору запрещено давать указания детективам НАБУ, также он не может запросить в НАБУ материалы досудебного расследования. НАБУ могут выполнять указания только прокурора САП и больше не обязано выполнять указания других прокуроров.

– Запрещено поручать досудебное расследование, отнесенное к НАБУ, другим органам, кроме случаев, которые делают невозможным функционирование бюро.

Кроме того, для всех органов, сотрудники которых имеют доступ к государственной тайне, предусмотрено, что в течение шести месяцев со дня вступления в силу нового антикоррупционного закона Служба безопасности Украины проводит проверку работников:

– Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

– Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

– Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

– Офиса Генерального прокурора Украины.

– Государственного бюро расследований (ГБР).

– Национальной полиции Украины.

Все должностные лица из этих ведомств будут проверены на полиграфе.

В частности, принятый закон позволит гарантировать независимость НАБУ и САП, их "подотчетность обществу и определенным законом государственным органам, открытость для демократического гражданского контроля и политическую нейтральность".

Что предшествовало

22 июля Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором среди прочего рассмотрела скандальный законопроект №12414. Его включили в повестку дня по рекомендации комитета по правоохранительной деятельности, причем сравнительную таблицу с новыми правками обнародовали лишь незадолго до начала голосования.

Закон, который должен был адаптировать уголовный процесс к условиям войны и усилить расследование исчезновений без вести, получил кардинальные изменения ко второму чтению. В частности, нардеп Максим Бужанский подал ряд правок, которые не имели отношения к теме документа и были поданы с нарушением регламента ВРУ.

Правки фактически подчиняли НАБУ и САП генеральному прокурору, который получил полномочия передавать дела другим органам, давать обязательные указания детективам, закрывать дела против топ-чиновников и влиять на деятельность прокуроров САП. Это вызвало резкую критику, ведь такая редакция подрывает независимость ключевых антикоррупционных структур, созданных после Революции достоинства.

В свою очередь, НАБУ и САП еще до голосования публично призвали депутатов не принимать документ в такой редакции. Они предупредили, что это решение поставит под сомнение независимость их деятельности, сформированную с 2015 года. В то же время директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге после голосования призвал Зеленского ветировать закон. Он отметил, что в случае подписания документа агентство вместе с партнерами будет бороться за возвращение своей независимости.

Несмотря на протесты депутатов "Голоса" и "Европейской солидарности", которые требовали снять закон с рассмотрения из-за процедурных нарушений, спикер Руслан Стефанчук не поставил эти предложения на голосование. После этого "Голос" пытался блокировать трибуну, а "ЕС" инициировала отстранение Стефанчука, но не смогла собрать необходимые голоса.

В конце концов, парламент проголосовал за 11 ключевых поправок и финально принял законопроект 263 голосами. "Слуга народа" обеспечила большинство, поддержали также "Батькивщина", депутатские группы, часть "ЕС" и даже несколько нардепов "Голоса", в частности Тамила Ташева.

Протесты

В ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против. Однако вечером Зеленский все же подписал документ. Закон оперативно опубликовали в "Голосе Украины", и он вступил в силу с 23 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект был подан на следующий день после того, как Служба безопасности Украины провела обыски у детективов антикоррупционных органов и заявила об обнаружении российской агентуры в НАБУ. Эксперты и правозащитники предполагают, что именно это могло быть использовано как повод для ослабления институциональной независимости антикоррупционных органов.

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