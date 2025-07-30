На назначение главы БЭБ остался 1 день, повторного конкурса не будет: как Кабмин срывает выполнение программы МВФ

Кабинет министров Украины в очередной раз не назначил избранного на открытом конкурсе главу Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского. Это не только противоречит закону, но и ставит под угрозу выполнение условий программы МВФ – на выполнение соответствующего "маяка" остался 1 день. Тем временем комиссия по отбору главы БЭБ провела пресс-брифинг в очередной раз заверила, что повторного конкурса не будет, а Цивинский вполне соответствует требованиям к должности.

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Об отсутствии решения по Цивинскому свидетельствуют итоги заседания Кабмина 30 июля, которыми делилась премьер-министр Юлия Свириденко и пресс-служба правительства. На отсутствие в повестке дня назначения главы БЭБ и угрозу для выполнения программы МВФ обратил внимание нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он же сообщил о новых заявлениях конкурсной комиссии.

"Чтобы не было даже сомнений – сегодня на своем заседании правительство снова нарушило закон и не назначило главу БЭБ. Времени до срыва маяка МВФ осталось 1 день", – сообщил он.

Главное, что нужно знать

Кабмин нарушает закон. Правительство обязано в течение 10 дней с момента подачи первого представления о результатах проведения отбора главы БЭБ от конкурсной комиссии назначить выбранного кандидата. Это произошло 30 июня, то есть прошел уже месяц .

Правительство с момента подачи первого представления о результатах проведения отбора главы БЭБ от конкурсной комиссии назначить выбранного кандидата. Это произошло . Конкурсная комиссия в очередной раз заявила, что уже определила победителя конкурса и завершила выполнение своих полномочий.

Повторного конкурсного проводиться эк будет. Цивинский полностью соответствует требованиям к должности Директора БЭБ, предусмотренным действующим законодательством .

Цивинский полностью соответствует требованиям к должности Директора БЭБ, предусмотренным действующим законодательством После повторного внесения представления о назначении Цивинского никакого ответа или решения от Кабмина конкурсная комиссия не получила. Комиссии также не известно, какими мотивами руководствовалось правительство при возвращении представления по Цывинскому.

о назначении Цивинского никакого ответа или решения от Кабмина конкурсная комиссия не получила. Комиссии также не известно, какими мотивами руководствовалось правительство при возвращении представления по Цывинскому. Реформа БЭБ – часть обязательств Украины и перед МВФ в рамках программы расширенного финансирования EFF, и перед ЕС – в рамках Ukraine Facility.

и перед МВФ в рамках программы расширенного финансирования EFF, и перед ЕС – в рамках Ukraine Facility. В программе МВФ на 15 млрд долл. этот "маяк" установлен на второй квартал 2025 года. То есть время на выполнение истекает 1 августа .

. Невыполнение рекомендаций может прямо влиять на размер макрофинансовой помощи Украине. Например, ЕС уже урезал свой транш из-за провала украинской стороной трех пунктов плана реформ.

"Выборы" главы БЭБ: как это было

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский 24 июня победил в открытом конкурсе по отбору главы БЭБ. После решения комиссии, которая проводила конкурс, 30 июня правительство получило соответствующие документы и стартовал 10-дневный срок, отведенный на решение о назначении.

В комиссию входили шесть представителей. Трое из них – от западных партнеров, и они имели решающий голос. Еще трех членов комиссии предложил Кабмин. За Цивинского проголосовали именно "международники".

9 июля Кабинет министров направил конкурсной комиссии решение об отклонении кандидатуры Цивинского и отказе назначать его главой БЭБ . Конкурсная комиссия в тот же день ответила на письмо, пообещав рассмотреть предоставленную информацию.

. Конкурсная комиссия в тот же день ответила на письмо, пообещав рассмотреть предоставленную информацию. А уже 14 июля комиссия вернула объяснительное письмо Кабмину и отказалась пересматривать свое решение . С таким решением согласились как украинские члены комиссии, так и "международники".

. С таким решением согласились как украинские члены комиссии, так и "международники". Кабмин аргументировал свой отказ "дополнительными данными от СБУ". Сам Цивинский отмечал, что его это удивляет, т. к. он уже в течение 10 лет проходил все проверки СБУ и имеет доступ к гостайне .

. По данным комиссии, Цивинский действительно имеет родственников в РФ. Сам он рассказывал, что речь идет о его биологическом отце, с которым он не общается по меньшей мере 10 лет. Кроме того, глава комиссии Лаура Штефан отмечала, что информация от СБУ "не свидетельствовала о какой-то угрозе от кого-либо из кандидатов".

МВФ и Украина: возможная новая программа и ее условия

Медиа и ряд народных депутатов заговорили о том, что текущая рекордная программа МВФ для Украины будет прекращена из-за того, что базировалась на нереалистичном сценарии завершения войны в первой половине 2024 года. В то же время возможен запуск новой четырехлетней программы финансирования.

Если это произойдет, МВФ продолжит формировать условия финансовой поддержки Украины. По неофициальным данным, ключевыми "маяками" станут:

сокращение бюджетного дефицита;

реформа БЭБ;

перезапуск таможни;

сохранение независимости НАБУ и САП.

Ожидается, что проект представят осенью, а окончательные параметры могут согласовать уже в октябре во время ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка. Действующая программа МВФ на $15,5 млрд является рекордной, помощь МВФ впервые предназначалась для страны, ведущей полномасштабную войну.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее МВФ рекомендовал Украине повысить налоги. Следуют учитывать, что фонд не заставляет власти принимать те или иные решения, а ищет возможности для преодоления макрофинансовых проблем. Окончательные шаги для этого предпринимают уже уполномоченные органы страны, которой оказывается помощь.

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