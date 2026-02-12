Память не является нарушением: воины ВСУ поддержали олимпийских спортсменов, которые напоминают миру об убитых Россией. Фото

Украинские военнослужащие устроили флешмоб в поддержку скелетониста Владислава Гераскевича, которому Международный олимпийский комитет (МОК) запретил участвовать в соревнованиях Олимпиады-2026 в "шлеме памяти" с изображениями убитых Россией спортсменов. Воины напомнили, что память не является нарушением – remembrance is not a violation.

Наши защитники опубликовали фотографии с соответствующими надписями. По примеру украинской саночницы Елены Смаги многие из них разместили это напоминание на перчатках. Фотографиями поделилась пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Воины Вооруженных сил Украины поддерживают спортсменов и спортсменок олимпийской сборной команды Украины, которые напоминают миру об убитых Россией", – заявили в ГШ ВСУ.

Свою поддержку также выразил главнокомандующий Александр Сырский. На своем Telegram-канале он опубликовал фото Гераскевича в шлеме, написав: "Remembrance is not a violation / Память не является нарушением".

Поступок Гераскевича, несмотря на скандальное решение МОК и упреки о "нарушении правил", сплотил многих украинцев:

Что предшествовало

Знаменосец сборной Украины на Олимпийских играх 2026 года в Милане Владислав Гераскевич столкнулся с проблемой после того, как появился на тренировках в особом шлеме. 26-летний спортсмен и лидер команды по скелетону нанес на экипировку изображения соотечественников-атлетов, которые стали жертвами российской агрессии. МОК не понравился такой поступок.

Международный олимпийский комитет запретил выступать в "шлеме памяти", предложив странный компромисс: выйти на старт с траурной черной повязкой. Гераскевич, несмотря на эти циничные "правила", появился в своей экипировке на официальных тренировках 10 и 11 февраля. Спортсмен во время пресс-конференции объяснил, что не собирается предавать соотечественников.

"Мой план заключается в том, чтобы выступить в этом шлеме на всех тренировках, а также в соревновательный день. Я не согласен с решением МОК, потому что мы не нарушали никаких правил. Политическая пропаганда, дискриминация или расизм... Это точно не про этот шлем. Как вы видите, все эти атлеты были убиты. Но их голоса настолько громкие, что я могу их услышать. Черные повязки? У МОК нет столько черных повязок, чтобы почтить всех погибших в этой войне", – сказал Гераскевич.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский хоккейный вратарь и олимпийский чемпион Нагано-98 Доминик Гашек осудил МОК за позорное решение в отношении Владислава Гераскевича. Также комитет раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

