Случившееся с Украиной на Олимпиаде-2026 вызвало раздражение у легенды спорта

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за запрет украинцу Владислав Гераскевичу выступить в шлеме с фото погибших от агрессии РФ соотечественников. Победитель Игр-98 в Нагано отметил, что наряду с этим в комитете допустили 14 атлетов из России до Олимпиады в Милане, что является рекламой войны.

Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что Гераскевич не нарушает никаких правил проведения ОИ-2026, а решил лишь почтить память украинцев, которые стали жертвами армии РФ.

"MOK запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу носить шлем, который чтит его героических украинских соотечественников, погибших в российско-империалистической войне в Украине. Однако МОК разрешил участвовать 14 гражданам России, и ни один из этих 14 российских спортсменов не осудил агрессивную войну России и ужасные российские преступления. К сожалению, Олимпиада стала рекламой агрессивной войны России и ужасных российских преступлений", – подчеркнул Гашек.

Известно что на шлеме скелетониста изображены погибшие тяжелоатлетка-подросток Алина Перегудова, боксер Павел Ищенко, хоккеист Алексей Логинов, актер и спортсмен Иван Кононенко, спортсмен и тренер по прыжкам в воду Никита Козубенко, стрелок Алексей Хабаров, танцовщица Дарья Курдель, а также другие украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Олимпиады-2026 Владислав Гераскевич столкнулся с требованием МОК не устраивать акции протеста против россиян.

