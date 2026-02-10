Лидер сборной Украины наплевал на запрет МОК и вышел на арену ОИ-2026 в 'шлеме памяти'. Фотофакт

Звезда украинского скелетона Владислав Гераскевич, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета (МОК), надел шлем с изображением убитых россиянами наших соотечественников на Играх-2026. 27-летнему спортсмену не разрешили использовать эту экипировку, однако он появился в ней на официальной тренировке.

Об этом информирует "Суспільне Спорт", демонстрируя соответствующие кадры. В то же время пока неясно, касается ли запрет МОК Гераскевичу носить "шлем памяти" исключительно самих соревнований или же и тренировочных заездов, которые украинец проводит второй день подряд.

Ранее в МОК заявили, что нашли "хороший компромисс" для украинского скелетониста, предложив ему почтить память погибших из-за военной агрессии российской оккупационной армии с помощью траурных повязок.

В ответ Гераскевич в комментарии информационному агентству Reuters выразил несогласие с позицией комитета. "Это несправедливое отношение. Я не вижу здесь никакого нарушения правил. Здесь нет пропаганды дискриминации или политической пропаганды", – заявил наш атлет.

Напомним, что на шлеме скелетониста изображены погибшие от рук россиян тяжелоатлетка-подросток Алина Перегудова, боксер Павел Ищенко, хоккеист Алексей Логинов, актер и спортсмен Иван Кононенко, спортсмен и тренер по прыжкам в воду Никита Козубенко, стрелок Алексей Хабаров, танцовщица Дарья Курдель, а также другие украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский хоккейный вратарь и олимпийский чемпион Нагано-98 Доминик Гашек осудил МОК за позорное решение в отношении Владислава Гераскевича. Также комитет раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

