Отключения света коснутся всех регионов: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 12 февраля
В четверг, 12 февраля, во всех регионах Украины для населения введут графики почасовых отключений электроэнергии, причина – последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему. Время и продолжительность ограничений будут зависеть от конкретной области.
Об этом вечером 11 февраля сообщили в компании "Укрэнерго". Также ограничения мощности будут применяться к бизнесу и промышленным потребителям.
В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Украинцам советуют следить за актуальной информацией на официальных ресурсах своих областных энергоснабжающих компаний.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – призвали граждан.
Возможны новые обстрелы
Из-за интенсификации российских обстрелов украинцы вынуждены все чаще оставаться без электроэнергии, тепла и воды. Поскольку ситуация с коммунальными услугами может внезапно ухудшиться, к этому следует тщательно готовиться, и иметь дома необходимый запас.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Первоначально там советуют запастись питьевой и технической водой, продуктами длительного хранения, медикаментами, едой для домашних животных. Кроме того, украинцам советуют иметь наготове "чемодан первой необходимости".
Графики отключений для Днепропетровщины
Графики отключений для Прикарпатья
Проверить свою группу и соответствующий график можно ниже.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, дома без тепла в Украине должны быть обеспечены электричеством для альтернативного обогрева. Соответствующее распоряжение президент Владимир Зеленский озвучил в конце 1448-го дня полномасштабной войны.
