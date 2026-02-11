'Неоднократно доказывали свою несокрушимость': Рютте назвал тщетными попытки Путина сломать украинцев. Видео

Генсек НАТО Марк Рютте после визита в Киев, который состоялся 3 февраля, убедился в несокрушимости Украины. Он заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается сломать соседнюю страну, однако сделать это ему не удастся.

Видео дня

Политик выступил на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) накануне заседания министров обороны стран-членов Североатлантического альянса. Обращаясь к Украине, Рютте сказал, что на прошлой неделе был там и собственными глазами видел "последствия непрерывных атак" государства-агрессора.

"Путин пытается сломать народ Украины, надеясь ослабить его решимость. Но Украина и украинский народ неоднократно показывали, что их не сломать", – подчеркнул генеральный секретарь.

В то же время он заявил, что Украина "не может самостоятельно вести эту борьбу или обеспечить мир", обращая внимание на необходимость поддержки союзников, в частности стран НАТО.

Что предшествовало

Во вторник, 3 февраля, Марк Рютте прибыл в Киев с визитом. Вместе с президентом Владимиром Зеленским он почтил память погибших украинских защитников и защитниц на Майдане Независимости, после этого выступил на открытии 15-й сессии Верховной Рады Украины.

Министр энергетики Денис Шмыгаль показал Рютте одну из столичных ТЭЦ, уничтоженную ударами российских террористов. "Враг нанес ракетный удар по энергообъекту, который обеспечивает теплом жителей города. Это гражданский объект", – подчеркнул Шмыгаль.

На пресс-конференции в Киеве генсек НАТО признал, что потребности Киева в ПВО остаются критически высокими, особенно в условиях постоянных атак РФ.

Как писал OBOZ.UA, в тот же день разговор с Марком Рютте, а также британским и немецким коллегами Джоном Гили и Борисом Писториусом провел министр обороны Михаил Федоров. В ходе переговоров они согласовали приоритеты поддержки Украины накануне заседания "Рамштайна".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!