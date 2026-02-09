Лидер сборной получил замечание на ОИ за шлем с фото убитых армией РФ украинцев: кто изображен на экипировке

Знаменосец сборной Украины на Олимпийских играх 2026 года в Милане Владислав Гераскевич столкнулся с проблемой после того, как появился на тренировках в особенном шлеме. 26-летний спортсмен и лидер команды по скелетону нанес на экипировку изображения соотечественников-атлетов, которые стали жертвами российской агрессии.

В комментарии "Суспильному Спорт" Гераскевич отметил, что пока не смог согласовать свой шлем с Международным олимпийским комитетом (МОК), По его словам, у организаторов Игр возникли вопросы к его экипировке, однако сейчас его выступлению на турнире ничего не угрожает.

"Есть проблемы некоторые по поводу шлема. Пока не будем показывать, надеюсь, увидим в следующие дни. Но есть некоторые замечания. Мы сейчас этот вопрос согласовываем и выясняем. То есть пока нет никаких угроз дисквалификации. Сейчас мы пока что ждем детальных разъяснений. Мы готовы бороться за право выступать в этом шлеме. Эти люди боролись за нас, некоторые из них – на передовых, и мы не имеем права так легко сдаваться", – сказал Владислав.

Информационное агентство Reuters выяснило, что на шлеме изображены погибшие тяжелоатлетка-подросток Алина Перегудова, боксер Павел Ищенко, хоккеист Алексей Логинов, актер и спортсмен Иван Кононенко, спортсмен и тренер по прыжкам в воду Никита Козубенко, стрелок Алексей Хабаров, танцовщица Дарья Курдель, а также другие украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Олимпиады-2026 Владислав Гераскевич столкнулся с требованием МОК не устраивать акции протеста против россиян.

