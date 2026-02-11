Сегодня Верховная Рада обратилась к миру – к ООН, парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам демократических государств – с четким сигналом: против Украины ведется не просто война, а целенаправленная политика уничтожения нашего народа.

Цієї ночі стався один із страшних епізодів, в якому уся суть цієї війни – геноцид українців.

У Богодухові на Харківщині російський дрон вбив батька – Григорія Шикулу – і трьох його маленьких дітей: однорічних близнюків Іванка та Владика і дворічну Мирославу. Родина евакуювалася з прикордонної громади й лише тиждень тому переїхала до придбаного будинку в Богодухові, шукаючи безпечнішого місця.

Вижила лише мама. Вона на 35-му тижні вагітності. З опіками, з понівеченим тілом і з болем, який неможливо виміряти жодними словами. В одну ніч вона втратила чоловіка, трьох дітей і дім.

За день до цього в тому ж місті російський дрон поцілив у будинок, де загинули 10-річний Михайлик і його мама Світлана Спіцина.

І таких болючих, жахливих історій – сотні.

Понад 13 тисяч ракет і понад 142 тисячі дронів випущено по Україні. Знищена енергетична інфраструктура, сотні тисяч зруйнованих домівок, тисячі шкіл і лікарень. За цими цифрами – такі родини й діти.

Це не протистояння армій на полі бою. Це системний терор проти цивільного населення. Це воєнні злочини і злочини проти людяності.

Цілеспрямовані удари по енергетиці взимку це свідоме створення умов, несумісних із нормальним життям і виживанням. І міжнародне право має давати цим діям належну оцінку.

Саме тому у парламенті ми закликали міжнародну спільноту посилити військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, ізолювати державу-агресора, прискорити створення Спеціального трибуналу та забезпечити невідворотність покарання винних.

Ми звертаємося до світу не за співчуттям. Ми звертаємося за спільними діями – щоб зупинити політику знищення українців і відновити справедливість.