Температура ощутимо повысится: синоптики предупредили об опасности, которая придет с потеплением в четверг

Днем в четверг, 12 февраля, в Украине ожидается плюсовая температура, гололедица на дорогах в большинстве областей и дождь (местами с мокрым снегом) на западе и севере. Такая относительно теплая погода вызовет значительную снеголавинную опасность в горах, а также повышение уровней воды на реках в западном регионе.

Прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра. На сайте УкрГМЦ сообщается, что погодные условия будет определять поле пониженного давления от циклона над Западной Европой и теплый воздух с южных направлений.

Снеголавинная опасность

12 февраля в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет действовать предупреждение 3 уровня о значительной снеголавинной опасности.

Изменение гидрологической ситуации

Из-за оттепели 12–14 февраля ожидается постепенное повышение уровней воды (по сравнению с состоянием на 8 часов 11 февраля), без негативных последствий:

на реках суббассейна Сяна и бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области ) на 0,2–1 м;

) на 0,2–1 м; на реках суббассейна Западного Буга(Львовская, Волынская области) на 0,1–0,5 м.

На участках рек с ледоставом будет происходить ослабление и разрушение ледовых явлений, местами ледоход; возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

Прогноз погоды на 12 февраля

Атмосферное давление в четверг будет продолжать интенсивно падать. В западных и северных областях пройдет небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом (в Карпатах атмосферный фронт ночью обусловит умеренные осадки). На остальной территории – без осадков.

"Температура ощутимо повысится: ночью до слабого минуса, только в восточных областях еще прогнозируем -8...-13 мороза; днем – до небольшого плюса, теплее всего ожидаем на Закарпатье и юге страны (+3...+8), особенно в Крыму – до +12 тепла", – рассказали синоптики в Facebook.

Небо будет облачным с прояснениями. Ветер – южным, 7–12 м/с, но в Карпатах днем местами порывы до 15–20 м/с. На дорогах (за исключением юга) может образоваться гололедица.

Температура ночью от +3 тепла до -2 мороза, хотя на Левобережье термометры опустятся ниже, до -1...-6 градусов. Днем 0...+5, на Закарпатье и юге +3...+8, а в Крыму даже до +12 тепла. Отличаться будет температура в восточных областях: там ночью ударит -8...-13 мороза, а днем будет около 0 градусов.

Погода на Киевщине и в городе Киеве

В этом регионе тоже облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На дорогах –гололедица. Ветер южный, 7–12 м/с.

Температура по области ночью от +3 до -2, днем от 0 до +5; в Киеве ночью около 0, днем +1...+3 градуса.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в четверг, 12 февраля, часть регионов накроют дожди с мокрым снегом, а ветер усилится до опасных порывов. Морозы постепенно ослабевают из-за разрушения антициклона и прихода влажных теплых циклонов.

