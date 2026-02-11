Не только Telegram: россияне жалуются на блокировку YouTube, WhatsApp, Facebook и Instagram. Фото

В России домены интернет-сервисов YouTube, WhatsApp, Facebook и Instagram были удалены из российской официальной интернет-системы доменных имен. В результате устройства российских пользователей перестали получать IP-адреса указанных ресурсов. Это означает, что указанные ресурсы не просто замедлены или работают с перебоями – они вообще заблокированы.

Видео дня

Роскомнадзор в качестве главного цензора страны-агрессора пока никак не прокомментировал блокировку ресурсов, о чем массово сообщают российские пропагандисты. В свою очередь российская служба ВВС заметила, что ее сайт новостей, вместе с Deutsche Welle, "Радио Свобода" и т.д. в России также заблокированы.

О чем речь

Это более жесткий вид блокировок, чем раньше, фактически это начало перехода к "суверенному интернету" в России, объясняют эксперты ВВС.

Это означает, что регуляторы начали активно использовать новый способ ограничений – удаления или подмены DNS-записей. Ранее в РФ такое уже делали, но точечно и временно, например, при блокировке Discord и Signal в 2024 году. Массовое удаление DNS-записей указанных ресурсов зафиксировано впервые.

"Сейчас появляется действительно суверенный интернет, то есть интернет российский, который выглядит не так, как общепринятый международный", – цитирует ВВС слова Михаила Климарева, российского эксперта в области интернет-безопасности и председателя "Общества защиты интернета".

Что предшествовало

Напомним, как осенью прошлого года во всех регионах страны-агрессора России перестали работать такие популярные мессенджеры, как WhatsApp и Telegram. Пользователи указанных приложений массово сообщали о проблемах в работе сервисов, причем это продолжалось довольно долго.

Как сообщал OBOZ.UA, также российские власти начали замедлять работу Telegram для россиян. И это имело "побочный эффект", явно не учтенный теми, кто принимал решение и воплощал его в жизнь: оккупанты начали жаловаться, что остались без связи на фронте.

Интересно, что указанное решение о блокировке лишит российский бюджет новой находки поступлений. Напомним, как недавно россиян начали штрафовать за лайки под видео на YouTube. Первый штраф – 30 тысяч рублей – по приговору российского суда должен оплатить пенсионер, житель города Ковдор Мурманской области РФ Василий Йовдий, который имеет гражданство Украины.

Но после блокировки ресурса первый штраф может стать и последним.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!