19 июля 2026 года в Нью-Йорке станет известно имя нового чемпиона мира по футболу. Время летит стремительно, и уже 11 июня 2026 года в Мехико, на легендарном стадионе "Ацтека", состоится матч-открытие 23-го чемпионата мира.

Видео дня

Исторический Мундиаль: новые форматы и масштабы

Чемпионат мира 2026 года войдет в историю сразу по нескольким причинам. Впервые турнир пройдет в трех странах – США, Мексике и Канаде.Впервые в финальной части сыграют 48 национальных сборных. Матчи состоятся на стадионах 16 городов.

Канада: Торонто, Ванкувер

Мексика: Гвадалахара, Мехико

США: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Сиэтл, Филадельфия, Сан-Франциско

В финальном турнире будут сформированы 12 групп по 4 команды.В 1/16 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Европа получила 16 мест среди 48 финалистов.

Отборочный турнир в европейской зоне проходил с 17 марта 2025 года по март 2026-го. Имена всех участников финального турнира станут известны задолго до решающего матча, который определит чемпиона мира 19 июля в Нью-Йорке.

Воспоминания о ЧМ-2022 в Катаре

Еще свежи в памяти перипетии 22-го чемпионата мира, который на протяжении 28 дней проходил в Катаре — стране, далекой от классических футбольных традиций. Тем не менее все матчи 32 сборных проходили при полностью заполненных трибунах, а сам турнир подарил болельщикам множество неожиданностей.

Одной из главных сенсаций стало отсутствие в финальной части сборной Италии, четырехкратного чемпиона мира. На разных стадиях борьбу за медали прекратили Бразилия (пятикратный чемпион мира), Германия (четырехкратный чемпион), сборные Англии, Португалии и Испании.

Путь Аргентины к "золоту"

Уверенно и содержательно на катарских стадионах выступала сборная Аргентины. В полуфинале она обыграла вице-чемпионов предыдущего Мундиаля — сборную Хорватии.

Не менее ярко смотрелась и сборная Франции. В полуфинале действующие чемпионы мира переиграли сенсационную сборную Марокко, которая стала первой африканской командой, пробившейся в полуфинал Мундиаля.

В матче за третье место марокканцы уступили хорватам, которые на втором подряд чемпионате мира оказались среди призеров.

Финал, вошедший в историю

Финальный матч Аргентина — Франция полностью оправдал ожидания миллионов болельщиков на стадионе и телезрителей по всему миру. В центре внимания были лидеры команд — 35-летний Лионель Месси и 23-летний Килиан Мбаппе.

По ходу турнира оба забили по 5 мячей, отличившись и в финале. Основное время и два дополнительных тайма не выявили победителя — 2:2. Судьба титула решилась в серии 11-метровых ударов, где удача улыбнулась аргентинцам.Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира, повторив свои успехи 1978 и 1986 годов. Команда Дидье Дешама стала серебряным призером.

Индивидуальные награды и призовые

Лучшим игроком финала был признан Лионель Месси, тогда еще семикратный обладатель "Золотого мяча". Его заветная мечта сбылась — с пятой попытки капитан аргентинцев стал чемпионом мира. Месси не исключает своего участия и на ЧМ-2026. А вот Килиан Мбаппе стал обладателем "Золотой бутсы", забив 8 мячей.

Чемпионат мира — это не только медали, но и солидные призовые от FIFA. Аргентина заработала за свои выступления в Катаре 42 млн долларов, Франция — 30 млн, Хорватия — 27 млн, Марокко — 25 млн. Премиальные получили все участники финального турнира.

В ожидании нового чемпиона

ЧМ-2026 обещает стать самым масштабным турниром в истории футбола.Кто поднимет Кубок мира над головой 19 июля в Нью-Йорке — узнаем совсем скоро. Футбол продолжается. И, как всегда, самое интересное впереди.