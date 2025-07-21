Не 'обалдеть': как красиво заменить на украинском

Русский глагол "обалдеть" часто используется для выражения сильного удивления, восторга или умиления. Он описывает состояние, когда человек теряет способность рассуждать, находясь в шоковом состоянии или одурманивании.

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Впрочем, украинский язык имеет богатый арсенал слов и выражений, которые могут заменить это простонародное слово. Общественный деятель и языковой эксперт Вика Хмельницкая поделилась в TikTok советами, как естественно выразить эти эмоции на украинском.

Вика Хмельницкая предлагает использовать такие украинские слова, как "очманіти", "отетеріти", "здуріти" или "сторопіти". Кроме того, она советует применять выражения вроде "я вражена" или "я приголомшена", избегая кальки "я в шоці".

Эксперт подчеркивает, что украинский язык богат синонимами, которые передают разные оттенки эмоций. Например, вместо русского "обалдеть" можно сказать "запаморочитися" или "збараніти", в зависимости от контекста. Эти слова добавляют высказываниям аутентичности и колорита.

Вика Хмельницкая рассказала забавную историю из своей жизни, чтобы проиллюстрировать употребление этих слов. Она вспомнила, как воспитательница ее сына, которому было три или четыре года, пожаловалась, что мальчик "матерится", сказав "очманіти можна".

"Мне вспомнился случай, когда воспитательница говорит мне, вы знаете, а ваш сын матерится. Я говорю, как так? Ему было года три где-то, четыре может. А я говорю, а что же он сказал, какое слово? Она говорит, "очманіти можна". А я говорю, так разве это ругательство?", – заметила она. Этот случай стал примером того, как украинские выражения могут восприниматься по-разному в быту. История добавила легкости ее объяснению и подчеркнула важность правильного понимания языка.

Синонимы к слову "очманіти"

Украинская синонимия к слову "очманіти" чрезвычайно богата, что подтверждает, среди прочего, "Словарь чужеязычных слов и терминов" Павла Штепы (1977).

В частности, в перечень входят:

оторопіти

зічманіти

одурівати

остовпіти

отетерювати

отетеріти

отупіти

очманювати

ошелешити

ошелешувати

поочманювати

потетеріти

почмані́ти

спішити

тетері́ти

учманіти

бараніти

дуріти

отетеріти

подуріти

позапаморочуватися.

Каждое из них имеет свои оттенки значения, что позволяет точно подобрать слово к ситуации. Например, "здуріти" подчеркивает сильное удивление, а "запаморочитися" — состояние легкого шока или растерянности. Такое разнообразие помогает избегать иноязычных заимствований и обогащает речь.

Поэтому в следующий раз, когда захотите сказать "обалдеть", попробуйте "очманіти" или "здуріти" — и ваша речь заиграет новыми красками.

OBOZ.UA ранее писал о наречии "понарошку", которое в украинском языке имеет богатый синонимический ряд.

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