Как сказать на украинском 'понарошку': лучшие варианты

В русском языке слово "понарошку" означает делать что-то не на самом деле. "Понарошку" ("по" и "нарочно") – наречие происходит от слова "нарок", что означает обет, обещание, наставление.

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Слово в старину употребляли в контексте заговоров на порчу. Само слово тоже состоит из приставки и корня: "на" плюс "рок". Где рок в значении "судьба", при чем обычно несчастлива (злой рок). Соответственно "на рок" – это на долю, подразумевается "наговорить на судьбу".

"Понарошку" близко к слову "нарочно" (намеренно), но указывает на противоположную вещь - "невсерьез", "шутя".

Языковед Виктория Хмельницкая сообщила, какой подходник слову "понарошку" существует в украинском языке.

"В українській мові є сила-силенна цікавезних слів: "не насправжки", "заввиграшки", "заіграшки". А це як? З легкістю, жартома, граючись. До речі, на "жартома" і "граючись" ви також можете у різних контекстах замінити слово "понарошку"", – пояснила она.

Хмельницкая добавила, что слово "понарошку" можно заменить такими соответствиями, как "нібито", "начебто", "буцім би", "немов", "неначе".

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