В столице Венгрии отменили выступление известного российского скрипача: подробности

Театр на острове Маргит в Будапеште (Венгрия) планировал предоставить сцену скрипачу из России Вадиму Репину. Благодаря работе украинских дипломатов выступление кремлевского приспешника было отменено.

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Об этом в субботу, 13 июня, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. Напомним, что концерты Репина по требованию посольств Украины ранее уже отменяли в разных странах, в частности в Германии и Италии.

Россиянин не будет выступать в Венгрии

В ведомстве рассказали, что скрипач из РФ должен был играть на открытии концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии.

Выступление Репина, которое должно было стать ключевым на открытии сезона, заменили – вместо него участником концерта станет венгерский скрипач.

В МИД отметили, что Театр на острове Маргит (Margitszigeti Színház) является одной из самых престижных летних театральных площадок Венгрии и Центрально-Восточной Европы. Он расположен в самом сердце Будапешта и каждое лето принимает более 70 культурных мероприятий: оперу, балет, мюзиклы, классическую и современную музыку с участием ведущих венгерских и международных артистов.

"Российская культура – культура геноцида и военных преступлений, которой не должно быть места на международных площадках. Украинская дипломатия и в дальнейшем будет последовательно работать над изоляцией представителей российского культурного пространства в мировой культурной индустрии", – подчеркнули в МИД.

Кто такой Вадим Репин

54-летний скрипач имеет два гражданства: российское и бельгийское. Он неоднократно участвовал в государственных культурных инициативах РФ и получал финансирование от госфондов агрессора, связанных с администрацией президента России.

В 2022 году Москва присвоила ему звание народного артиста "за большие заслуги в развитии музыкального искусства".

Вадим Репин является мужем балерины Светланы Захаровой – примы Большого театра, народной артистки России и бывшей депутатки госдумы от партии "Единая Россия". Светлана Захарова открыто поддерживает политику Кремля и находится под санкциями.

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