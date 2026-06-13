В Финляндии работникам разрешили не выходить на работу из-за угрозы со стороны дронов: при этом зарплату будут сохранять

Правительство Финляндии разработало рекомендации для работодателей и работников на случай воздушных угроз, связанных с беспилотниками. Среди прочего, в документе содержатся рекомендации работникам не выходить на работу из-за угрозы со стороны БПЛА или своевременно покинуть рабочее место. Одновременно руководству предприятий предписано сохранять заработную плату людям, которых нет на рабочем месте из-за объявленной тревоги.

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Документ подготовило финское министерство экономики и занятости совместно с другими ведомствами. Правительство Финляндии пообещало также"обновлять предоставленные рекомендации в соответствии с изменениями в ситуации с безопасностью".

Не нужно переживать за деньги

В первую очередь правительственный документ обязывает финских работодателей разработать "четкие процедуры" действий во время воздушных тревог и рекомендует служащим соблюдать эти процедуры.

"К счастью, такие чрезвычайные ситуации случаются довольно редко. Однако, когда и если они случаются, на рабочих местах должны быть четкие процедуры действий. Для меня особенно важно, чтобы работникам выплачивали заработную плату в таких ситуациях. Никто не должен подвергаться опасности из-за неопределенности относительно того, получит ли он зарплату", – отметил министр занятости Матиас Марттинен.

Он подчеркнул: руководство предприятий должно разработать"исчерпывающие инструкции о том, кто и как должен работать во время чрезвычайных ситуаций".

Опасная работа

В общих положениях в случае воздушной угрозы власти рекомендуют гражданам оставаться в помещениях, так как пребывание на улице может быть опасным. Одновременно подробные инструкции должно разработать руководство на предприятиях.

Также руководство должно определить ряд критически важных функций, которые не могут быть полностью приостановлены или сокращены без прямой угрозы жизни или здоровью людей. Документ обязывает руководителей предприятий"обеспечить непрерывность таких процессов на период действия воздушной тревоги".

Предполагается, что каждое предприятие самостоятельно будет определять способы минимизации рисков для здоровья и безопасности работников, а также уменьшения негативных последствий для своей деятельности.

"Производственные" травмы

Все разработанные инструкции должны быть доведены до сведения работников заранее.

Во время действия воздушной тревоги любые несчастные случаи на производстве руководство предприятий должно оценивать в соответствии с действующим законодательством о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.

Правительство обещает "следить за ситуацией" и, соответственно, корректировать указанные рекомендации в зависимости от развития событий. Если угрозы от беспилотников станут чаще и приведут к существенному росту расходов работодателей, в Минэкономики проведут"исследование возможных механизмов компенсации"таких расходов.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, последний инцидент с воздушной тревогой из-за российских дронов в небе Финляндии (финны предусмотрительно называют такие дроны "неизвестными") произошел еще 17 мая. Страна была вынуждена поднимать истребители для поиска чужих беспилотников в районе Кууканиеми.

Так или иначе, риски для финнов действительно растут. Дело в том, что недавно Россия приступила к строительству новой военной базы недалеко от финской границы. По оценкам экспертов, после завершения работ на объекте могут разместить от 4 до 6 тысяч военнослужащих, что станет частью масштабного наращивания российского военного присутствия вдоль границ НАТО.

Также Россия на границе с Финляндией начала модернизацию петрозаводского гарнизона – военной базы в Карелии, построенной еще в советские времена, и пустовавшей на протяжении последних 25 лет. В целом в этом регионе происходит концентрация войск страны-агрессора.

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