"В конце концов они проиграют, как Орбан": Зеленский рассказал о попытках России подкупить европейских политиков. Видео

Многие иностранные лидеры признают, что не только Украине нужен ЕС, но и Украина нужна Европейскому Союзу. В то же время государство-агрессор РФ пытается подкупить отдельных политиков, чтобы они "просто продали Кремлю интересы своих народов и общие интересы Европы".

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который вечером в субботу, 13 июня, записал новое обращение к народу. Соответствующее видео опубликовала в YouTube пресс-служба ОП.

Переговоры о вступлении в Евросоюз

Зеленский рассказал, что уже сейчас наши представители готовятся к дипломатическим мероприятиям, которые начнутся на следующей неделе (то есть с 15 июня). Неделя будет очень активной уже с понедельника, заявил президент.

В ЕС подтвердили готовность открыть первый кластер, и это дает новый импульс переговорам о присоединении к блоку.

"Мы сделали абсолютно все для этого прогресса, и я благодарен всем, кто помогал, и всем, кто работает на наше государство. Украина готова к открытию шести кластеров, и мы рассчитываем, что этим летом сможем достичь больше результатов для нашей интеграции в Европейский Союз. По крайней мере с нашей стороны не будет никаких затягиваний. И очень важно, чтобы партнеры тоже ощущали всю значимость этого процесса", – отметил глава государства.

От многих лидеров можно услышать, "что не только Европа нужна Украине, но и Украина нужна Европе, и это правда".

"И учитывая долгосрочные намерения России – то, что сейчас российские базы строятся вблизи Европы уже даже там, где военных баз не было в советское время, – это точно свидетельствует, что без Украины, без наших возможностей и нашего опыта Европе может быть чрезвычайно сложно. Надо все это принимать во внимание. Вызовы безопасности со стороны России – не на год и не на пять лет, Россия выбрала долгосрочную антиевропейскую, антидемократическую стратегию и под нее строит свою политику.

Ничего другого из Москвы не слышно. Разве что они пытаются подкупить тех или иных политиков теми или иными выгодами. Но не ради мира, а ради того, чтобы эти политики просто продали России интересы своих наций и общие интересы Европы. В конце концов они проиграют, как Орбан, но многие все равно пытаются подружиться с путинскими кошельками и закрывают глаза на то, что происходит реально", – сказал президент.

Он поблагодарил тех, кто все же борется за интересы собственных стран и ЕС в целом, а также за безопасность в Европе и безопасность с Украиной.

"Персонально сейчас хочу поблагодарить президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Евросовета Антониу Кошта за совместную работу и всех европейских лидеров, каждого и каждую, кто принимает сильные и справедливые решения", – передал Зеленский слова благодарности.

Глава украинского государства поздравил Молдову, которая вместе с нами прокладывает путь к полноправному членству в ЕС.

"Среди всех европейских наций, которые уже присоединились к Европейскому Союзу или которые видят для себя такую перспективу, именно Украина отдает ради Европы больше всего. Мы не просто проводим внутренние реформы и не просто проходим через трансформацию – мы воюем за свое государство, за свою независимость и за свое право самостоятельно выбирать для себя путь и быть Европой. И это наше право – одновременно и право каждого народа нашего региона, мы воюем за свою и их свободу, за Европу для себя и для них – и для Балтийских государств, и для Польши, и для Венгрии и Словакии, для Румынии и Молдовы. Для народов Кавказа", – сказал Зеленский.

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