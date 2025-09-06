На Тернопольщине начали перезахоронение эксгумированных останков жертв Волынской трагедии. Фото

В Тернопольской области начался процесс перезахоронения найденных во время поисковых работ в Пужниках останков жертв Волынской трагедии. Решено, что останки перезахоронят на первичном месте захоронения, где проводили эксгумационные работы, то есть на старом кладбище в бывшем селе Пужники. Но пока памятные знаки на могилах будут безымянными.

Процесс перезахоронения начался с соответствующей церемонии с участием представителей власти Украины и Польши и около 40 потомков жителей бывшего села. Также, как сообщает "Укринформ" с места события, по жертвам Волынской трагедии провели мессу римско-католического обряда.

"Сегодня мы говорим не об истории, не о политике – мы сегодня говорим о человечности и о том, что мы делаем шаг навстречу друг к другу в чрезвычайно сложной исторической теме. Украина обеспечивает достойное чествование всех жертв войны – независимо от национальности или давности трагедии", – отметил председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

Хотя останки решено перезахоронить на первоначальном месте захоронения, памятные знаки первое время будут безымянными. По словам главы польской команды ученых, профессора Анджея Оссовского, ДНК-исследования останков не завершены, результаты идентификации ожидают не раньше конца текущего года.

"Мы имеем ДНК-профили всех останков, одиночные еще исследуем, имеем также ДНК членов их семей, проживающих в Польше. Учитывая то, что среди жертв есть близкие родственники, то персональная идентификация останков требует очень сложных математических расчетов. Мы уже знаем, что имеем останки из конкретных семей, но персональная идентификация требует времени. Следующие результаты идентификации будут зависеть от того, найдем ли мы их живых родственников, поскольку без них нет возможности идентифицировать всех. Мы не имеем родственников всех жертв и сейчас ищем их семьи", - отметил Оссовский.

Что предшествовало

В начале текущего года в Польше объявили, что уже в апреле начнется эксгумация останков польских жертв Волынской трагедии, похороненных в бывшем селе Пужники Тернопольской области. Фонд "Свобода и демократия", который два года назад и нашел это место захоронения на Тернопольщине, получил от украинской власти разрешение на эксгумацию и проведение дальнейших исследований. Руководство обеих стран договорилось, что найденные останки будут исследовать польские археологи и антропологи.

В апреле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что Украина и Польша разработали эффективную стратегию для проведения поисково-эксгумационных работ в Пужниках. Это соглашение исключает любые политические манипуляции и ставит на первый план гуманитарные ценности.

Работы были проведены очень оперативно, и в мае было объявлено, что эксгумация вышеупомянутых 42 жертв Волынской трагедии завершена. Их ДНК-исследование, к которому пригласили присоединиться украинских ученых, решили провести на территории Польши.

Министр культуры и национального наследия Польши Анна Врублевская отмечала, что эксгумация жертв Волынской трагедии в украинском селе имеет "чрезвычайное историческое значение" и "стало прорывом в отношениях Польши и Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, Волынская трагедия произошла в 1943 году, когда польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили, по данным украинских исследователей, обоюдные этнические чистки поляков и украинцев. В итоге в регионе погибло более 100 тыс. поляков и 40 тыс. украинцев. Свидетели тех событий отмечают жестокие методы расправ с обеих сторон.

OBOZ.UA подробно рассказывал, как и почему Волынская трагедия, произошедшая в 20-м веке, омрачает отношения Украины с Польшей в 21-м веке и кто и с какой целью РФ спекулирует на общей боли двух народов уже не один десяток лет подряд.

