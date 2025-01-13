'Специалисты уже собирают генетический материал у потомков': в Польше объявили, когда начнется эксгумация жертв Волынской трагедии

В Польше объявили, что уже в апреле начнется эксгумация останков польских жертв Волынской трагедии, похороненных в бывшем селе Пужники Тернопольской области. Специалисты уже собирают генетический материал у потомков погибших поляков.

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Об этом сообщило RMF FM. Найденные останки будут исследовать польские археологи и антропологи

Фонд "Свобода и демократия", который два года назад и нашел это место захоронения в Тернопольской области, получил от украинской власти разрешение на эксгумацию и проведение дальнейших исследований.

В первую очередь, речь идет об установлении людей, чьи остатки нашли в яме возле бывшего кладбища. По словам заместителя председателя Фонда Мацея Данцевича, раскопанные останки будут исследовать польские археологи и антропологи.

"Специалисты уже собирают генетический материал у потомков. На месте, где похоронены останки, этот материал также будет собран таким профессиональным способом", — рассказал он.

После исследования планируется перезахоронение погибших, а также увековечение памяти об этом месте, где в феврале 1945 года погибли около 80 человек.

Напомним, Волынская трагедия произошла в 1943 году, когда польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили, по данным украинских исследователей, обоюдные этнические чистки поляков и украинцев. В результате в регионе погибло более 100 тыс. поляков и 40 тыс. украинцев. Свидетели этих событий отмечают жестокие методы расправ с обеих сторон.

OBOZ.UA подробно рассказывал, как и почему Волынская трагедия, произошедшая в 20 веке, омрачает отношения Украины с Польшей в 21 веке и кто и с какой целью РФ спекулирует на общей боли двух народов уже не один десяток лет подряд.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в вопросе эксгумации польских жертв Волынской трагедии есть первые решения. По его словам, Украина выдала первые разрешения на эксгумацию тел.

Киев и Варшава сформировали и обменялись списками мест поиска и эксгумации останков жертв Волынской трагедии. В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины заявили, что "настроены положительно" и надеются на дальнейшую продуктивную работу.

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