'Не будем торговаться о мертвых': Сикорский рассказал, какую формулу нашли Украина и Польша по эксгумации в Пужниках

Украина и Польша разработали эффективную стратегию проведения поисково-эксгумационных работ в Пужниках.Это соглашение исключает какие-либо политические манипуляции и ставит на первый план гуманитарные ценности.

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Министр иностранных дел Польши, Радослав Сикорский, во время интервью в эфире Poranek Radio TOK FM отметил, что Украина и Польша нашли общую формулу для проведения эксгумаций. По его словам, обе страны отказываются от политизации процесса и ставят на первый план человеческое достоинство, не допуская "торговли мертвыми".

"Мы нашли правильную формулу, что не будем торговаться о мертвых. Обе стороны будут только выполнять свой христианский долг", - отметил польский государственный деятель.

Он подчеркнул важность этой общей гуманитарной инициативы, исключающей политические или стратегические расчеты. На фоне сложной политической ситуации, когда вопросы эксгумаций часто становятся предметом споров, такое сотрудничество является важным шагом к решению гуманитарных проблем и укреплению доверия между двумя странами.

По словам Сикорского, это решение позволяет избежать ненужной политизации процесса и сохранить основные ценности, которые должны быть основаны на любом сотрудничестве между Украиной и Польшей.

Также в своем интервью Сикорский коснулся вопроса участия польских войск в Украине, опроверг слухи о возможной военной интервенции Польши. Он подтвердил, что Польша будет оставаться в рамках НАТО и будет выполнять свою роль в защите восточного фланга Североатлантического союза.

Как сообщал OBOZ.UA, в бывшем селе Пужники на Тернопольщине начались работы по эксгумации польских граждан, погибших в 1945 году, когда село было полностью уничтожено. Процесс усугубляется тем, что территория, где похоронены жертвы, полностью заросла лесом, а для проведения работ необходимо было перевезти несколько тонн специализированного оборудования.

По информации польского издания RMF24, массовое захоронение охраняется полицией, а для обеспечения безопасности и медицинских нужд на месте организована специальная медицинская база.

Напомним, 11 апреля в государственном предприятии "Волынские древности" Института археологии НАН Украины сообщили, что территория работ в Пужниках будет ограждена и никто из специалистов "никаких комментариев во время работ не будет давать". После завершения работ будет проведена совместная пресс-конференция.

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