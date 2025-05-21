'Прорыв в отношениях': в Польше подытожили эксгумацию жертв Волынской трагедии

В Польше заявили, что эксгумация жертв Волынской трагедии в украинском селе Пужники, во время которой были обнаружены останки 42 человек, имеет "необыкновенное историческое значение". К тому же, проведение эксгумаций на Тернопольщине стало прорывом в отношениях Польши и Украины.

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Об этом сказала министр культуры и национального наследия Польши Анна Врублевская на пресс-конференции в среду, 21 мая, передает Укринформ. По ее словам, украинско-польская экспедиция работала в сложных условиях из-за российского вторжения, но результаты работы имеют важное значение.

"Для всех нас это общественный, политический, дипломатический, а также психологический прорыв, который является результатом многолетних переговоров", – подчеркнула Врублевская.

По словам польского министра, эксгумационные работы в Пужниках будут ключом к получению дальнейших согласий на проведение поисковых работ.

Врублевская сообщила, что Польша и Украина планируют летом 2025 года подписать совместный меморандум, в котором будут описаны возможности упрощения административных процедур по получению согласий в Украине и Польше на проведение поисково-эксгумационных работ.

Профессор Поморского университета в Щецине Анджей Оссовский со своей стороны рассказал, что во время работ в Пужниках в так называемой санитарной могиле размером 4,4 × 1,6 м и глубиной полметра нашли останки по меньшей мере 42 человек. Исследования показали, что среди жертв было не менее 11 детей в возрасте до 18 лет, а также 16 женщин и 10 мужчин.

Кроме того, обнаружено 172 личных предмета жертв, которые свидетельствовали, что в могиле похоронены местные поляки. По его словам, ДНК-анализ извлеченных из земли останков продлится до конца года.

Польские участники эксгумационных работ отметили, что украинцы на всех этапах демонстрировали открытость и готовность содействовать в выполнении работ.

Напомним, что эксгумационные работы в Пужниках на Тернопольщине начались 24 апреля и были завершены 7 мая. Речь идет о работах по эксгумации поляков, погибших в феврале 1945 года, когда село было полностью сожжено. Процедура осложняется тем, что место полностью заросло лесом.

Украинско-польская экспедиция обнаружила останки 42 человек. Их ДНК-исследование, к которому пригласили присоединиться украинских ученых, будут проводить на территории Польши. В стране заранее взяли образцы ДНК людей, чьи родственники когда-то там проживали.

Также было обнаружено и изъято довольно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет, крестиков.

Польские источники обвиняют в преступлении украинских националистов. Они утверждают, что значительное количество польских домов в Пужниках сожгли военные УПА, которыми командовал Петр Хамчук "Быстрый". В то же время украинские историки указывают, что на самом деле на базе села в то время был создан "истребительный" отряд НКВД, в который вошли и поляки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее посол Украины в Польше Василий Бондарь рассказал, что продолжается работа по определению других мест как в Польше, так и в Украине, где будет проведена эксгумация жертв обоюдных этнических чисток.

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