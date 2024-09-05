Ссора Украины и Польши: потеряют ли украинцы важного союзника из-за Волынской трагедии, которую крайне сложно забыть

Отношения Украины и Польши на третий год большой российско-украинской войны несколько трансформировались. Нет, поляки и далее желают нам победы, ведь понимают для себя последствия в случае украинского поражения. В то же время эйфория от разносторонней помощи в начале полномасштабного вторжения РФ со временем перешла в более прагматичное русло. Это, например, вылилось в ограничение транзита украинской сельхозпродукции, что переросло практически в блокаду и антиукраинские действия польских фермеров и перевозчиков на границе.

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Но не только экономические вопросы сейчас проблемные в отношениях обеих стран. Весьма серьезно о себе напоминает и историческое прошлое. "Начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС является положительным известием", – заявил президент Польши Анджей Дуда. Однако от наших соседей раздаются и другие месседжи: "пока не решится вопрос эксгумации останков жертв Волынской "резни" (именно так в Польше называют Волынскую трагедию – обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения в 1942-1943 годах), до тех пор Киеву нет смысла мечтать о вступлении в ЕС".

Надо понимать, что для наших соседей это очень болезненная тема. Именно поэтому они постоянно к ней обращаются, и просто отмахнуться не получится. Как известно, польский Сейм в 2023 году принял резолюцию о чествовании памяти жертв Волынской трагедии в ее 80-ю годовщину. В тексте резолюции отмечено, что с 2016 года 11 июля отмечается как Национальный день памяти жертв геноцида. Также в документе указывается на необходимость провести эксгумацию, достойное захоронение и почтение памяти всех жертв геноцида.

О том, как историческое прошлое рассоривает Украину и Польшу, – в материале OBOZ.UA.

Разное видение

Сложный вопрос Волынской трагедии уже давно стоит на повестке дня украино-польских отношений. Последняя волна возмущения, всколыхнувшая все польское общество, произошла во время форума Campus Polska Przyszlosci 2024, а именно после того, как министра иностранных дел Дмитрия Кулебу спросили о сложных исторических вопросах, разделяющих наши страны, и о том, когда Украина позволит польским специалистам провести эксгумацию тел погибших поляков во время Волынской трагедии 1943 года. Ответ, когда министр вспомнил операцию "Висла", просто "зажег" всю Польшу.

"Знаете ли вы, что все эти украинцы были принудительно переселены с украинских территорий на проживание в разные места Польши, в том числе и в Ольштын в рамках операции "Висла" в 1947 году? Если бы мы, политики, начали копаться в истории, качество разговора было бы совсем другим. Мы могли бы вернуться вглубь истории и начать вспоминать все то плохое, что поляки делали украинцам, а украинцы – полякам. Поэтому давайте оставим эти вещи историкам", – подчеркнул глава украинского МИД.

В то же время Кулеба отметил, что не существует никаких проблем с эксгумацией погибших поляков, но Украина просит также почтить память украинцев.

На этом можно было бы завершить и двигаться дальше, ведь, например, глава МИД Польши Радослав Сикорский, который также присутствовал на форуме, призвал думать больше о будущих польско-украинских отношениях, чем об исторических претензиях. Но высказывания Кулебы подхватили польские правые и политики из бывшей партии власти "Право и справедливость". После этого началась буря. Украину обвинили не только в "неуважении" к жертвам Волынской трагедии, но и в посягательстве на польскую территорию, мол, "украинский министр назвал территории Люблинщины, Подкарпатья и Малопольши украинскими территориями".

Дошло до того, что даже умеренный премьер-министр Польши Дональд Туск достаточно жестко отметил, что имеет "однозначно негативную оценку того, что сказал украинский министр". Украина, добавил он, в любом случае должна будет "оправдать польские ожидания с точки зрения не столько погребения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории. Это те элементы, которые необходимы для налаживания хороших польско-украинских отношений", – сказал он.

Также Дональд Туск подтвердил заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который в июле сказал, что "Украина не может быть принята в ЕС, пока Варшава и Киев не решат вопрос Волынского преступления".

"Украина не будет членом Евросоюза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а они разнообразны – не только вопросы границы, торговли, правовых и экономических, но и культурно-политических стандартов", – отметил польский премьер. Туск анонсировал, что будет "все четче и четче" объяснять, особенно во время польского председательства в Совете ЕС (начнется 1 января 2025 года), что в интересах Киева – урегулирование польско-украинских отношений. При этом является ли эксгумация официальным условием поддержки Польшей вступления Украины в ЕС, у соседей пока не конкретизируют, добавляя, что эту проблему необходимо решить.

Восстановить реальную историческую картину

Вопрос вокруг заявлений главы МИД Украины о Волынской трагедии приобрел такой резонанс потому, что для поляков он очень болезненный. Они считают, что во время тех событий, по одним данным, погибло 30 тысяч поляков, а некоторые даже говорят о 100 тысячах. В то же время до сих пор нет взаимопонимания между украинскими и польскими историками о численности жертв как среди поляков, так и среди украинцев. Так или иначе, но в Польше Волынскую трагедию считают "геноцидом", соответствующее решение принял Сейм, поэтому этот вопрос принципиален для всего польского общества, – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По мнению дипломата, учитывая нынешние реалии, этот вопрос приобретает новое измерение. Ведь Украина стремится стать членом Евросоюза, а поляки угрожают тормозить этот процесс, пока не будет решен "волынский вопрос. Кроме того, Польша – дружественная страна. И раз ее этот вопрос так волнует по определенным причинам, значит, нужно снова к нему возвращаться, давать оценку и говорить с Варшавой.

"Между тем украинские историки считают, что это не был акт геноцида. Поэтому, очевидно, нужно возобновить совместную комиссию историков обеих стран по тщательному изучению проблемы. Надо, опираясь исключительно на документы, максимально возможно определить размер потерь украинского и польского населения. Собственно говоря, если будет установлено, что действительно это был геноцид, как говорит польская сторона, конечно, мы должны реагировать политически, сделать соответствующее осуждающее заявление. Но к этому мы подойдем только тогда, если совместная комиссия также подтвердит, что это акт геноцида. То есть то, что принял польский парламент, – это на основании исследований исключительно польских историков", – считает Александр Левченко.

Получить все ответы

Украинские историки считают, что нужно учитывать не только факторы взаимного уничтожения польского и украинского населения на Волыни в то время, но и поднимать вопрос, почему же это произошло. Что же выступило триггером таких трагических событий?

По словам Александра Левченко, как только возникают вопросы, что, собственно, привело к такой ситуации, откуда взялась эта ярость и неприязнь, польская сторона как-то начинает избегать ответов. Какую же политику проводили польские власти в отношении Волыни? Документы, которые есть в распоряжении историков, показывают, что, к сожалению, договором от 1921 между Польшей и Советской Россией, Украина была поделена. Часть забрала себе Польша, а часть – Советская Россия. Между тем было Украинское государство, которое восстановилось в марте 1918 года, и после этого раздела в 1921 году оно исчезает.

"Польша фактически забирает чужие земли. При этом она говорит, что когда-то они были ее, когда была Первая Речь Посполитая. Потому начинает проводить спланированную политику полонизации этих земель, особенно на Волыни. Именно на Волыни проводится еще и политика переселения польских военных пенсионеров на территории, где проживает большинство украинцев, к тому же православных. Проводится политика по сокращению украинских школ. В некоторых районах они просто исчезли. Функционирует только польское преподавание, притом что абсолютное большинство населения украинское. Есть документы, что в начале 1939 года, а тогда уже военные держали власть в Польше, они вообще приняли решение закрыть украинский вопрос. То есть фактически тех, кто что-то поддерживал национальное, нужно просто истреблять, – говорит Александр Левченко.

В конце 39-го года исчезает польское государство, а носителями этого государства на украинских землях остается польское население. Начиная с 43-го года, польское население на украинских землях фактически уже говорит об восстановлении Второй Речи Посполитой и о будущем возвращении в Польшу.

"Между тем украинцы понимают, что возвращение к Второй Речи Посполитой, учитывая прошлые действия поляков и их притеснения всего украинского, приведет к полному национальному разгрому. Поэтому события на Волыни в 1942-1943 годах – без преувеличения трагедия. Если там были такие массовые убийства, мы их должны оценить и осудить. Но ведь и людей до такого состояния доводили польской официальной политикой притеснений. Поэтому я не советовал бы Варшаве глубоко идти в историю. Если мы будем давать политические оценки отношения Речи Посполитой к украинцам, то окажется, что оно было очень нехорошее и ужасное. Так или иначе, но украинцы считают эти события великой трагедией, потому что каждая человеческая жизнь имеет свою цену", – отметил Александр Левченко.

Что дальше?

На сегодняшний день трудно прогнозировать ход событий. Украина не против начала процесса эксгумации останков жертв Волынской трагедии, но сейчас продолжается война. Например, польская сторона на днях заявила, что не будет отправлять своих инструкторов в Украину, потому что это представляет угрозу их жизни. Как тогда быть с учеными, которые должны будут работать на Волыни, которая также часто попадает под удары ракет и БПлА.

"То, что Украина позволит проводить работы по эксгумации, ни у кого не вызывает вопросов. Если подтвердится факт геноцида, как утверждают поляки, то мы должны официально это признать и принести извинения. Очевидно, что придется принимать решения на уровне парламента с осуждением этого акта. Но Украина на это не пойдет, пока наши ученые окончательно не разберутся по всем вопросам и факторам. Я думаю, польская сторона также в этом заинтересована.

Когда начнется этот процесс, трудно сказать, ведь идет война. В то же время действовать нужно быстро, потому что Польша заявила, что будет тормозить наши европейские перспективы. Польша назначила своего посла, у нас нет посла в этой стране. На уровне правительств нужно инициировать общую группу по волынскому вопросу. В Польшу должен ехать как минимум вице-премьер, чтобы обсудить, как они видят решение проблемы, что нужно в первую очередь сделать. Относительно эксгумации сразу договариваемся, когда это все будет, когда мы даем разрешения и так далее, чтобы у поляков было как можно больше информации, что украинцы готовы сотрудничать", – отметил Александр Левченко.

Нужен символический жест

"Нужно спокойно и холодно подходить к решению проблемы Волынской трагедии, но решение вопросов с погребением жертв, действительно достаточно чувствительно в польском обществе и, скажем так, объединяет все политические силы. Определенное напряжение могло бы снять разрешение со стороны Украины на проведение эксгумации и захоронения тех жертв Волынской трагедии, которые еще не были похоронены по христианскому обычаю. Этот вопрос не решен, и он действительно беспокоит и родственников погибших, и в целом польское общество" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Андрей Дещица, с 2014-го по 2022 год занимавший должность посла Украины в Польше.

По мнению Андрея Дещицы, события, происходившие на Волыни в 30-40-х годах прошлого столетия, а именно почему возникло это напряжение и противостояние между украинцами и поляками, все еще требуют тщательного изучения. Но что можно сделать уже сейчас, чтобы не было барьеров и взаимных обвинений, – разрешить снять запрет на проведение эксгумаций жертв и разрешить родственникам или польскому государству соответствующим образом их похоронить. Хотя и после этого полностью вопрос Волынской трагедии или исторического украинско-польского прошлого не будет снять с повестки дня, потому что это очень комплексный вопрос, требующий тщательных исследований. По мнению дипломата, у нас есть разное восприятие общего исторического прошлого. Потому что мы говорим, например, о Волынской трагедии в 40-х годах, но политика Польши по отношению украинцев не была дружественной, а наоборот, была репрессивной. Поэтому у украинцев и зародилось это сопротивление.

"В польском обществе вопрос Волынской трагедии находит одинаковое восприятие, что в правой политической сцене, что в левой, что в центристских партиях. И я, как посол, знаю, какие договоренности были начиная с 2014 года, как мы договаривались, какие пробовали шаги навстречу друг друга. Но ранее решить этот сложный вопрос не удалось, потому что на этом постоянно играла Россия, которая и сегодня разыгрывает эту карту исторического прошлого. Понятно, что между любыми соседними народами всегда будут противоречия, которые возникали в прошлом. Украина боролась за свою независимость и государственность, и Польша боролась за свою независимость и государственность. Иногда эти методы борьбы не были восприняты. Но это историческое прошлое, которое нужно изучить, принять и двигаться дальше. Сегодня ситуация кардинально поменялась, мы сейчас находимся в состоянии войны. И для нас важнейшим является вопрос солидарности и победы в войне с Россией. И именно это должно нас с поляками объединять", – отмечает Андрей Дещица.

Хотя события Волынской трагедии происходили в военное время, они, конечно, неприемлемы. Андрей Дещица считает, что украинцам нужно абсолютно четко осудить убийства гражданского населения, это не имеет оправданий ни в одном обществе. По его мнению, хотя разрешение на эксгумацию полностью не решит вопрос Волынской трагедии, ведь там гораздо больше составляющих, но это символический шаг, который снимет напряжение между Польшей и Украиной, а наше государство еще и продемонстрирует свое высокое гуманное христианское достоинство.

"Я не вижу на сегодняшний день каких-либо оговорок, чтобы польское государство, польские граждане похоронили своих родственников в Украине достойным образом. Я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы начинать разговоры о нашем членстве в Европейском Союзе и поддержке со стороны Польши, потому что мы покажем, что мы являемся европейской нацией, которая уважает всех погибших в те страшные времена. Думаю, что это будет серьезным аргументом для нас во время переговоров", – констатировал Андрей Дещица.