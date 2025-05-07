На Тернопольщине завершили эксгумацию жертв Волынской трагедии: где проведут ДНК-исследование останков

В Тернопольской области завершили эксгумацию жертв Волынской трагедии, во время которой украинско-польская экспедиция обнаружила останки 42 людей. Их ДНК-исследование, к которому пригласили присоединиться украинских ученых, будут проводить на территории Польши.

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Об этом сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос, передает "Укринформ". Эксгумацию проводили на территории села Пужники – в Польше заранее взяли образцы ДНК людей, чьи родственники когда-то там проживали.

"Польская сторона до начала работ нас проинформировала о том, что были взяты ДНК-тесты от родственников людей, которые когда-то проживали на территории села Пужники, чтобы теоретически можно было идентифицировать тех, кто погиб, с теми, кто живет на территории Польши. У нас есть приглашение от польской стороны сделать эти исследования совместными. Мы считаем, что это тоже элемент для конструктивного сотрудничества, диалога по сложным вопросам общей истории", – сказал Наджос.

Когда именно погибли люди, останки которых обнаружили на Тернопольщине, ученые еще не определили. Есть вопрос о том, погибшие ли это в период 1945 года, или же раньше.

"К примеру, местные власти дали разрешение на то, чтобы мы срезали 13 деревьев. Среди них были довольно старые, и некоторые останки были найдены в корнях этих деревьев. Итак, речь может идти как о людях, которые были похоронены в 1945 году, так и не исключается, что это могут быть люди, похороненные ранее. Ведь поисковые работы продолжаются именно на территории старого кладбища. Соответственно, это предмет для исследований", – рассказал чиновник.

Он добавил, что украинская и польская стороны подготовят свои отчеты по результатам эксгумации. Также ведутся переговоры относительно совместного отчета.

Перезахоронение эксгумированных останков планируют провести летом на территории села Пужники.

Как сообщал OBOZ.UA, эксгумационные работы в Пужниках на Тернопольщине начались 24 апреля. Мы писали о том, что были найдены останки более 30 человек. Также было обнаружено и изъято довольно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет, крестиков.

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